^ EQS Group-News: Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Swiss Re erzielt im ersten Halbjahr 2021 starken Gewinn von 1,0 Mrd. USD

Ad hoc Mitteilung gemäss Artikel 53 LR



* Ohne COVID-19-Schäden erzielt Swiss Re 1,7 Mrd. USD Konzerngewinn und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 13,4%



* Property & Casualty Reinsurance (P&C Re) erzielt 1,2 Mrd. USD Gewinn

* Erfolgreiche Juli-Vertragserneuerungen von P&C Re bei attraktiven Margen

* Life & Health Reinsurance (L&H Re) verzeichnet 119 Mio. USD Verlust; ohne COVID-19-Schäden erzielte L&H Re 530 Mio. USD Gewinn

* Corporate Solutions erzielt 262 Mio. USD Gewinn



* Starke Rendite auf Kapitalanlagen (ROI) von 3,2%



Zürich, 30. Juli 2021 - Swiss Re erzielte im ersten Halbjahr 2021 einen Konzerngewinn von 1,0 Mrd. USD und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 8,2%. Das Sach- und Haftpflicht-Geschäft verzeichnete eine sehr starke Performance, und die Belastungen durch COVID-19 sind deutlich zurückgegangen. Ohne COVID-19-Schäden lag der Gewinn von Swiss Re bei 1,7 Mrd. USD, verglichen mit 865 Mio. USD in der Vorjahresperiode.

Christian Mumenthaler, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Wir sind sehr zufrieden mit der Steigerung der Profitabilität, die die Gruppe in der ersten Jahreshälfte erzielt hat. Bei P&C Re führt die Fokussierung auf Portefeuillequalität zu sehr starken Ergebnissen, und bei Corporate Solutions ernten wir die Früchte der entschlossenen Massnahmen, mit denen wir die Geschäftseinheit wieder auf Kurs gebracht haben. Obwohl L&H Re noch immer von COVID-19-Schäden belastet ist, da wir unsere Kunden und die Gesellschaft in dieser Pandemie unterstützen, erzielt das zugrunde liegende Geschäft gute Ergebnisse. Alle unsere Geschäftsbereiche wachsen, und dank unserer sehr starken Kapitalausstattung sind wir in der Lage, attraktive Möglichkeiten über alle Geschäftsbereiche hinweg zu verfolgen.»

John Dacey, Group Chief Financial Officer von Swiss Re: «Unser Sach- und Haftpflicht-Geschäft ist auf Kurs, die ehrgeizigen Schaden-Kosten-Satz-Ziele für dieses Jahr zu erreichen. Bei L&H Re gehen wir aktuell davon aus, dass der Fortschritt der globalen Impfprogramme in den kommenden Quartalen zu einem Rückgang der COVID-19-Schäden führen wird. Das Asset Management von Swiss Re agiert weiterhin erfolgreich an den Finanzmärkten und liefert für die Gruppe starke Renditen.»