EQS Group-News: Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Starkes 2. Quartal 2021: Anhaltendes Kundenwachstum und erfolgreiche Integration



30.07.2021 / 07:00



Sunrise UPC erzielt ein anhaltendes Kundenwachstum mit einem Nettozuwachs von insgesamt +40'500 Mobile Postpaid und +6'100 Breitband Abos.

Nettozuwachs von insgesamt +57'800 Breitband-, TV- und Mobile-RGUs sowie eine weiter abnehmende Abwanderungsrate.

Steigerung des Umsatzes1) um +1.3% YoY auf CHF 751,7 Millionen; bereinigtes EBITDA1) einschliesslich «Costs to capture»2) Synergien weiter stabilisiert auf -3.1% YoY; Steigerung des OFCF1) um +0.6% YoY.

Dank anhaltendem Wachstum der Festnetz-Mobilfunk-Konvergenz (FMC) haben sich inzwischen 56% (+6.4% YoY) der Festnetz-Breitbandkunden auch für ein Mobile Postpaid Abo entschieden - massgeblich gestützt durch die Promotionsangebote der «Zusammen mehr Wow» Kampagne.

Zusätzlicher Aufschwung im Business-Bereich: die erfolgreiche Einführung eines harmonisierten B2B-Portfolios, unterstützt auch hier den Absatz an Mobile Abos und Breitband-Internetanschlüssen.

Abschluss der Umstrukturierung für das Jahr 2021, planmässige Umsetzung der Integrationsarbeiten und Identifikation zusätzlicher Synergien.

Langfristige Partnerschaft mit Swiss Ski und Verlängerung der medialen Rechte der National League (Eishockey) für MySports. André Krause, CEO von Sunrise UPC, erläutert: «Trotz einem zunehmend vom Wettbewerb geprägten Marktumfeld konnte Sunrise UPC im zweiten Quartal starke Ergebnisse erzielen und unser beträchtliches Marktwachstum aus dem ersten Quartal fortsetzen. Unsere betrieblichen KPIs bewirken, dass wir an Marktanteilen gewinnen, und auch im Rahmen unserer finanziellen KPIs liefern wir die gewünschten Ergebnisse. Mit unserem harmonisierten B2B-Portfolio, unseren starken Partnerschaften im Bereich Sport, unseren Synergie-Projekten und zukünftigen Entwicklungen wie unserem kombinierten Residential-Portfolio, werden wir weiterhin im Schweizer Markt Massstäbe setzen.»