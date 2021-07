Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Fuchs Petrolub Raises Outlook After First Half Results Beat Consensus (PLX AI) – Fuchs Petrolub raises full-year outlook.Sales revenues now seen at the upper end of the EUR 2.7 billion to EUR 2.8 billion rangeEBIT seen at EUR 350 million to EUR 360 million (previously: EUR 330 million to EUR 340 million)FVA seen …