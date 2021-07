---------------------------------------------------------------------------

MAX Automation SE: Strategieumsetzung auf Kurs - weitere personelle Veränderungen vollzogen



Düsseldorf, 30. Juli 2021 - Wie auf der ordentlichen Hauptversammlung am 28. Mai 2021 erläutert, richtet die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte MAX Automation SE (ISIN DE000A2DA58) ihre Organisation konsequent auf das Geschäftsmodell Beteiligungsgesellschaft aus. Nach der Neuaufstellung des Verwaltungsrates wurde nun auch das Management Board der MAX Automation SE strategiekonform neu besetzt.

Neben dem CEO/CFO Dr. Christian Diekmann wird Dr. Ralf Guckert als Geschäftsführender Direktor und COO in die MAX Automation SE eintreten. "Wir freuen uns sehr, mit Dr. Ralf Guckert einen Mittelstands-, Technologie- und operativ-erfahrenen Experten gewonnen zu haben, der zudem langjährige Erfahrung in der Führung einer Unternehmensholding hat", sagt der Verwaltungsratsvorsitzende Guido Mundt. "Es ist ein wesentlicher Vorteil, dass wir mit Dr. Guckert jemanden hinzubekommen, der die MAX gut kennt und mit dem ich bereits erfolgreich und persönlich sehr gut zusammengearbeitet habe. Das werden wir nun in den neuen Rollen fortsetzen", ergänzt der CEO/CFO Dr. Christian Diekmann.



Aus Ihren Funktionen als Geschäftsführende Direktoren der MAX Automation SE scheiden Patrick Vandenrhijn sowie Werner Berens aus und werden sich nun wieder vollständig auf ihre Aufgaben als Geschäftsführer der Beteiligungen bdtronic und Vecoplan konzentrieren. "Das entspricht unserer Strategie und Governance. Wir haben die Verträge mit beiden langfristig verlängert und können so die sehr gute Entwicklung beider Unternehmen konstant weiter fortsetzen", äußert sich der CEO/CFO Christian Diekmann erfreut über die Veränderungen.



Dr. Guido Hild wird mit Wirkung zum 31. Juli 2021 in gegenseitigem Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat sein Mandat als geschäftsführender Direktor der MAX Automation SE niederlegen. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates Guido Mundt dankt im Namen der Gesellschaft und des Verwaltungsrates Dr. Hild für seine wertvolle Arbeit und die Führung der Gesellschaft in einer wichtigen Phase ihrer Entwicklung.