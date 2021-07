---------------------------------------------------------------------------

Allschwil, Schweiz, 30. Juli 2021



Polyphor verlängert Frist für strategische Evaluierung um bis zu vier Wochen

Polyphor (SIX: POLN) gab heute ein Update zur kürzlich angekündigten Evaluierung strategischer Optionen bekannt. Diese Überprüfung ist nach den negativen Resultaten der FORTRESS-Studie für balixafortide notwendig geworden. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, den Zeitraum für die strategische Bewertung aller Optionen für die Zukunft des Unternehmens um bis zu vier Wochen zu verlängern.



Die geplante Umstrukturierung zur Kostenreduzierung und Schaffung betrieblicher Effizienz wird nach Beendigung des Konsultationsprozesses mit dem Abbau von rund 20 Mitarbeitenden abgeschlossen.



Über Polyphor

Polyphor ist ein forschungsorientiertes Schweizer biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung und Entwicklung neuartiger Moleküle in den Bereichen Onkologie und antimikrobielle Resistenz verschrieben hat und dabei seine weltweit führende Makrozyklen-Peptidtechnologieplattform nutzt. Polyphor hat die Rekrutierung für eine Phase-III-Studie mit Balixafortide (POL6326) in Kombination mit Eribulin bei Patientinnen mit fortgeschrittenem Brustkrebs abgeschlossen. Darüber hinaus hat das Unternehmen das so genannte Outer Membrane Protein Targeting Antibiotics (OMPTA) entdeckt und entwickelt. OMPTA stellt potenziell die erste neue Klasse von Antibiotika gegen Gram-negative Bakterien seit 50 Jahren dar. Das führende OMPTA-Programm des Unternehmens ist eine inhalierbare Formulierung von Murepavadin zur Behandlung von Pseudomonas aeruginosa-Infektionen bei Patientinnen und Patienten mit Mukoviszidose. Polyphor hat seinen Sitz in Allschwil bei Basel und ist an der SIX Swiss Exchange (SIX: POLN) kotiert. Weitere Informationen unter www.polyphor.com.



Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Polyphor-Managements beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen wesentlich von der tatsächlichen Entwicklung, insbesondere den Ergebnissen, der Finanzlage und der Performance von Polyphor, abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die sich nur auf das Datum dieser Mitteilung beziehen. Polyphor lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung und Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

