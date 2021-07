BOW Group übernimmt Musart und erweitert damit sein Angebot um einen innovativen Kunstmarktplatz

From left to right: 1) Medicom Toy collaboration BE@RBRICK / Van Gogh Museum. 2) Musart Skateboard Triptych collaboration / Banco de México - Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust. 3) Medicom Toy collaboration / Keith Haring Foundation. 4) Reason Clothing collaboration / Basquiat Estate. (Photo: Musart)

“Die BOW Group und Musart verbindet die gleiche Leidenschaft für gutes und dennoch zugängliches Design, das den Konsumenten zu jeder Tageszeit Emotionen vermittelt”, sagte Boris Brault, Gründer und CEO der BOW Group. “Zusammen mit der einzigartigen Produktpflege von Musart und den etablierten Beziehungen zu führenden Institutionen können wir uns dank unserer globalen E-Commerce-, Logistik- und Entwicklungskapazitäten den florierenden Online-Kunstmarkt erschließen. Mit Musart in unserem Portfolio erweitern wir unser Angebot und erhöhen das Wachstumspotenzial unseres Geschäfts über IoT- und Lifestyle-Objekte hinaus. Die Welt der Kunst wandelt sich derzeit von Grund auf und wird von neuen Akteuren und Medien ganz neu gestaltet. Wir wollen an diesem Wandel teilhaben, indem wir den Verbrauchern den Zugang zu Kunstwerken und Accessoires in verschiedenen Formen und in unterschiedlichen Preislagen erleichtern.”

Seit seiner Gründung im Jahr 2014 hat Musart Tausende von Sammlerstücken verkauft. Musart wurde von dem französischen Kunstliebhaber und Unternehmer Vincent Gregoire gegründet und verfolgt das Ziel, Kunst zugänglich zu machen und jedermann die Möglichkeit zu geben, "ein Stück Museum zu besitzen".

Durch Partnerschaften mit Museen, Stiftungen und Kultureinrichtungen von Weltrang kann Musart nicht nur exklusive und authentische Objekte anbieten, sondern auch Künstlerpersönlichkeiten ehren, die längst Kultstatus haben, beispielsweise Basquiat, Cattelan, da Vinci, Dali, Haring, Hokusai, Kahlo, Klimt, Kusama, Magritte, Michelangelo, Miró, Modigliani, Mondrian, Picasso, Pollock, van Gogh und Warhol. Zu den lizenzierten, nummerierten und signierten Stücken gehören die weltberühmten Kaws, Medicom Toy Be@rbricks und Kidrobot sowie neue, vielversprechende Talente. Die Auswahl umfasst mehrere Produktkategorien wie Skulpturen, Wohn- und Büroaccessoires, Dokumente, Bücher, Kleidung usw., deren Preisen sich zwischen 20 und 20.000 Dollar bewegen.