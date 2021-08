Gut geplant in den Tag. Mit dem W:O-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag. Hier unsere Top-5 für die nächsten 24 Stunden.

09:00 Uhr, Schweiz: Seco: Konsumentenstimmungsindex (Umfrage Juli).

TOP 4

11:00 Uhr, EU: Erzeugerpreise 06/21.

TOP 5

16:00 Uhr, USA: Auftragseingang Industrie 06/21.

Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 03.08.2021 Zeit Land Relev. Termin 01:30 JPN Tokio CPI ex. frische Nahrungsmittel (Jahr) 01:30 JPN Tokio Verbraucherpreisindex (Jahr) 01:30 JPN Tokio CPI ex. Nahrungsmittel und Energie (Jahr) 15:30 CAN Markit PMI Produktion 16:00 USA Werkaufträge 20:00 USA Fed Bowman Rede



