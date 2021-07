Disclaimer

LYNX MDAX: 9. Monats-Schlussrekord in Folge – und das geht so weiter? Der MDAX wird heute den neunten Monat in Folge einen Monats-Schlussrekord verbuchen. Blickt man auf die große Aufwärtswende 2009 zurück, stellt man fest: Damals ging es über zwei Jahre fast am Stück aufwärts. Doch die Rahmenbedingungen sind nicht die gleichen!