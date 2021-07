Tocvan Venture Corp. gibt die Genehmigung und den Beginn des Handels auf dem OTCQB Venture Marketplace bekannt

Das Unternehmen freut sich außerdem, eine Genehmigung der Depository Trust Company („DTC“) bekannt zu geben, um die Stammaktien des Unternehmens für die elektronische Freigabe und Abrechnung über DTC („DTC-Berechtigung“) zu qualifizieren.

Derek Wood, CEO von Tocvan, sagte: „Mit dem jüngsten Erfolg, den das Unternehmen durch die Erweiterung von Größe und Umfang des epithermalen Gold- und Silberprojekts Pilar erzielt hat, kamen viele Anfragen von US-Bürgern, die Tocvan-Aktien erwerben wollten. Wir freuen uns, dass wir jetzt auch jene Investoren bedienen können, die unsere Aktien in Kanada nicht kaufen konnten. Neben dem zunehmenden Interesse an Investitionen in den Rohstoffsektor ist der Zeitpunkt optimal, um die Sichtbarkeit des Unternehmens für eine größere Auswahl an Einzelhandels- und institutionellen Investoren deutlich zu erhöhen.“

Die Aktien von Tocvan Ventures Corp. werden weiterhin an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel TOC und an mehreren Börsen in Deutschland unter WKN gehandelt: TV3 / A2PE64

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan ist ein gut strukturiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Tocvan wurde gegründet, um von der anhaltenden Phase des Abschwungs bei den Juniorexplorern im Bergbau zu profitieren. Dabei werden Möglichkeiten einer Beteiligung an Projekten sondiert bzw. verhandelt, wo die Firmenführung Chancen ortet, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Tocvan Ventures hat aktuell rund 28 Millionen Aktien in Umlauf und ist derzeit dabei, sich in zwei faszinierende Projekte einzukaufen. Nach Einschätzung der Firmenführung bieten das Gold-Silber-Projekt Pilar im mexikanischen Bundesstaat Sonora und das Kupferprojekt Rogers Creek im Süden der kanadischen Provinz British Columbia eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes.