LYNX Amazon Aktie fällt um fast 10% – Was ist da passiert? Der Online-Gigant meldete gestern nach Börsenschluss seine Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal und konnte das dritte Mal in Folge einen Umsatz von über 100 Milliarden USD erzielen. Dennoch verlor die Amazon-Aktie im nachbörslichen Handel stark an Wert. Was ist da passiert?