Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Relay Medical marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen Unterstützung. Das wichtige 4-Wochen-Tief ist nur noch rund sieben Prozent entfernt. Dieser Bremsbereich ist bei 0,14 EUR zu finden. Die Luft knistert also förmlich!

Mittelfristig orientierte Anleger, die auf ein günstiges Einstiegsniveau gewartet haben, sollten schon einmal die Ordermaske öffnen. Immerhin gibt es die Aktie heute mit kräftigem Discount. Wer dagegen eher skeptisch ist, hat durch die höheren Notierungen die Chance auf einen vergünstigten Baisse-Einstieg.

Fazit: Sind das bei Relay Medical jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.