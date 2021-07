Tausende Mercedes GLE verfügen über illegale Abschalteinrichtungen – und Softwareupdates bringen neue Probleme mit sich. Besser Schadensersatz fordern!

Wie viele andere Modelle von Mercedes ist auch der Mercedes GLE vom Abgasskandal betroffen. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat für die Mercedes GLE-Klasse am 12. August 2019 einen Pflichtrückruf angeordnet. Der Hersteller-Code der Rückrufaktion lautet 5496142, die KBA-Referenznummer ist 9147. Die vom Dieselskandal betroffenen Fahrzeuge wurden zwischen 2015 und 2018 gebaut und unter der Verkaufsbezeichnung E-KLASSE und GLE-Klasse vertrieben.

Als Grund für den Rückruf gibt die Behörde eine „unzulässige Abschalteinrichtung bzw. unzulässige Reduzierung der Wirksamkeit des Emissionskontrollsystems“ an. Weltweit sind von diesem Pflichtrückruf wegen illegaler Abschalteinrichtungen 17.313 Fahrzeuge betroffen, davon 4.785 in Deutschland. Es handelt sich um die Diesel mit einem Hubraum von 2987 ccm und einer Leistung von 190 kw. In diesen Fahrzeugen des Produktionszeitraums Juli 2013 bis November 2017 wurde der Motor OM 642 verbaut, der die Emissionsstufe Euro 6 W erfüllen sollte.

Welche Mercedes-Modelle sind vom Rückruf 5496142 betroffen?

• E-Klasse: Baureihen 166, 292, 213, 222, 212, 207, 218, 253 mit Dieselmotor OM 642, Euro 6.

• Mercedes GLE: Baureihen 166, 292, 213, 222, 212, 207, 218, 253 mit dem Dieselmotor OM 642, Euro 6.

Die Motorbezeichnung „OM“ bei Mercedes“ bedeutet Oel-Motor, beschreibt also einen Dieselmotor. Ottomotoren, die in Benzinern verbaut werden, bezeichnet Daimler mit „M“. Der V6-Dieselmotor OM 642 wird in Berlin und Stuttgart-Untertürkheim produziert und seit März 2005 in mehreren Leistungsstufen in Pkw aller Serien, SUV und Kleintransportern von Mercedes eingebaut.

Mercedes-Abgasskandal: Softwareupdate führt zu weiteren Problemen

Die Daimler AG bietet Kunden als Lösung für den Abgasskandal ein Softwareupdate an. Nach dem Aufspielen des Updates für die Motorsteuerung soll die Abgasreinigung in vollem Umfang funktionieren, sodass die gesetzlichen Grenzwerte für gesundheitsschädliche Stickoxide (NOx) eingehalten werden. Damit versucht Daimler, den Mangel am Fahrzeug zu beseitigen und Schadensersatzansprüche auszuschließen.

Doch solche Softwareupdates bringen mehrere unerwünschte Nebenwirkungen mit sich: Es drohen ein erhöhter Kraftstoffverbrauch, Leistungseinbußen und ein schnellerer Verschleiß des Motors. Außerdem wird nach dem Update deutlich mehr AdBlue verbraucht, was zu erhöhten Kosten führt. Die britische Testorganisation Emissions Analytics hat zudem herausgefunden, dass ein Mercedes C220 CDI nach dem Softwareupdate mehr Schadstoffe ausstößt als vorher. Das Fahrzeug verliert durch das Softwareupdate jedenfalls deutlich an Wert – wie ein Unfallfahrzeug, das zwar repariert wurde, aber trotzdem mit einem Mangel behaftet ist.

Ohne Softwareupdate droht eine Stilllegung des Fahrzeugs

Vom Abgasskandal betroffene Fahrzeuge emittieren zu viel Stickoxid und entsprechen nicht den staatlichen Zulassungsbedingungen. Deshalb droht ihnen die Stilllegung durch das Kraftfahrt-Bundesamt. Außerdem kann den betroffenen Fahrzeughaltern untersagt werden, in bestimmte Bereiche der Innenstadt zu fahren und die grüne Plakette könnte ihnen aberkannt werden.

Vom Abgasskandal betroffene Mercedes-Besitzer befinden sich also in einem Dilemma: Entweder sie lassen das umstrittene Softwareupdate aufspielen – oder sie riskieren eine Stilllegung des Fahrzeugs bzw. Fahrverbote in Innenstädten. Mit einem deutlichen Wertverlust müssen sie in jedem Fall rechnen. Dieser Zwickmühle entkommen die Besitzer solcher Betrugs-Diesel nur, wenn sie ihr Auto an Mercedes zurückgeben und sich den Kaufpreis erstatten lassen – also gegen Daimler auf Schadensersatz gegen Rückgabe des Fahrzeugs klagen.

Jetzt gegen Daimler auf Schadensersatz klagen!

Die gute Nachricht ist: Immer mehr geschädigte Daimler-Kunden setzen sich vor Gericht gegen den Autokonzern durch. Inzwischen haben bereits zahlreiche Gerichte den Daimler-Konzern wegen der Verwendung unzulässiger Abschalteinrichtungen bei Dieselfahrzeugen zu Schadensersatz verurteilt, darunter auch immer mehr Oberlandesgerichte. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) zieht wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen in Daimler-Dieselfahrzeugen mit einer Musterfeststellungsklage vor das Oberlandesgericht Stuttgart.

