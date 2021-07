Panaxia & AxioNovo GmbH werden Produkte auf Cannabisbasis in Deutschland vermarkten

TEL AVIV, Israel und BIELEFELD, Deutschland, 30. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Panaxia Labs Israel Ltd. („Panaxia Israel"), (TASE: PNAX), ein globales Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung fortschrittlicher medizinischer Cannabisprodukte in pharmazeutischer Qualität spezialisiert hat, und das deutsche Pharmaunternehmen AxioNovo GmbH , das auf den Bereich Onkologie spezialisiert ist, gaben heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung bekannt. Die Vereinbarung, die Teil der Zusammenarbeit zwischen Panaxia und Neuraxpharm ist, betrifft die Vermarktung, den Verkauf und den Vertrieb einer neuen Serie medizinischer Cannabisprodukte mit einer einzigartigen Formulierung, die in Israel für Krebspatienten entwickelt und verwendet wird. Diese Formulierungen werden in Deutschland als pharmazeutische Zwischenprodukte für Magistralrezepturen vertrieben.

- Die neue Produktserie, die in Israel für Krebspatienten verschrieben wird, wird in Deutschland ab dem 3. Quartal 2021 unter der Marke Naxiva Panaxol Onko erhältlich sein

Dr. Dadi Segal, CEO von Panaxia Israel: „Wir begrüßen die Vereinbarung mit der AxioNovo GmbH und sind stolz auf dieses Vertrauensvotum eines spezialisierten deutschen Pharmaunternehmens im Bereich der Onkologie, das Panaxia als strategischen Partner gewählt hat, um Patienten in ganz Deutschland fortschrittliche und innovative Behandlungen auf Basis von medizinischem Cannabis zugänglich zu machen, sowie auf unsere Zusammenarbeit mit Neuraxpharm im Bereich des ZNS. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Anerkennung unseres Beitrags und zur Ausschöpfung unseres Potenzials auf dem größten Markt in Europa."

Udo Wieners, CEO von AxioNovo GmbH:" Als Teil der PharmaMed Group bieten wir in Deutschland verschiedene Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Onkologie an. Wir freuen uns darauf, die Naxiva Panaxol Onko-Produktlinie in Partnerschaft mit Panaxia als Teil unseres bereits bestehenden Portfolios für Krebspatienten auf den Markt zu bringen, und glauben, dass dies eine hervorragende Erweiterung unseres ganzheitlichen Behandlungsansatzes ist."

Der Vertrag wurde für fünf Jahre geschlossen, in denen Panaxia für die Herstellung der Produkte nach europäischem Standard (EU-GMP) und deren Registrierung gemäß den behördlichen Anforderungen in Deutschland verantwortlich sein wird. Die AxioNovo GmbH wird für die Vermarktung, den Verkauf und den Vertrieb der medizinischen Cannabisprodukte von Panaxia an Krebspatienten durch Direktkauf in Apotheken auf Rezept von Onkologen an Krebsfachkliniken in Deutschland zuständig sein. Diese Produkte wurden entwickelt und werden derzeit in Israel für verschiedene medizinische Indikationen wie Krebsschmerzen, Appetitlosigkeit und andere Nebenwirkungen im Zusammenhang mit Krebsbehandlungen eingesetzt.