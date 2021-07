DGAP-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Cliq Digital AG: CLIQ Digital sichert sich mit der italienischen Serie B attraktive Live-Fußballinhalte für die DACH-Region



30.07.2021 / 09:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Exklusive Übertragungsrechte für drei Saisons der italienischen Serie-B-Meisterschaft lizenziert

Deutliches Upgrade der Fußballinhalte soll weiteres Wachstum in der DACH-Region erschließen

Torwartlegende Gianluigi Buffon und andere sollen mehr Fußballfans für die zweite Liga Italiens begeistern Die CLIQ Digital AG (CLIQ.DE, ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR), ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, das Verbrauchern weltweit Streaming-Unterhaltungsdienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Spielen, Sport- und Filminhalten anbietet, hat die exklusiven Übertragungsrechte für die italienische Fußballliga Serie B in Deutschland, Österreich und der Schweiz erworben. CLIQ Digital hält die Live-Übertragungsrechte an Top-Spielen in voller Länge und HD exklusiv in der DACH-Region für die Spielzeiten 2021/2022, 2022/2023 und 2023/2024. Die Liga besteht aus 20 Vereinen, die in jeder Saison insgesamt 380 Heim- und Auswärtsspiele austragen. Die Saison dauert in der Regel von August bis Juni des folgenden Jahres. Jeder Spieltag der Serie B wird an vier aufeinanderfolgenden Kalendertagen ausgetragen: freitags ab 18:00 Uhr, samstags ab 14:00 Uhr, sonntags ab 12:00 Uhr und montags ab 18:00 Uhr. Ab dem 21. August 2021 können Mitglieder des All-in-One-Portals nach einer kostenlosen 30-tägigen Testphase für 14,99 Euro pro Monat Live-Spiele in High Definition auf www.cliqdigital.com streamen. Der monatliche Preis für die Mitglieder aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beinhaltet den unbegrenzten Zugang zu allen Spielen sowie den Zugang zu den bereits verfügbaren Inhalten im All-in-One-Portal. Superstars aus Italiens zweiter großer Fußballliga, darunter Lecce, Monza, Brescia, Crotone und Parma, kämpfen um drei mögliche Aufstiegsplätze in die Serie A. Die Serie B ist eine Talentschmiede für den nationalen und internationalen Spitzenfußball. Seite 2 ► Seite 1 von 3



