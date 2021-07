Dr. Robert E. W. Hancock von Core One wird einen virtuellen Townhall-Webcast hosten und über proprietäres biosynthetisiertes Psilocybin referieren Mittwoch, 4. August 2021

Vancouver, British Columbia, Kanada – 30. Juli 2021 – Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABD), (Frankfurt: LD6, WKN: A3CSSU) („Core One“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Robert E.W. Hancock, Chairman des Unternehmens und CEO seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Vocan Biotechnologies Inc. am Mittwoch, den 4. August 2021, um 13:30 Uhr PST/16:30 Uhr ET/22:30 Uhr MEZ im virtuellen Townhall-Meeting des Unternehmens einen Vortrag gibt.

Dr. Hancock wird eine Präsentation über das unternehmenseigene biosynthetisierte Psilocybin, seine Zusammenarbeit mit der University of British Columbia und dessen Patentierung als geistiges Eigentum halten. Dr. Hancock wird auf dieser Live-Veranstaltung auch Fragen von Investoren beantworten.

Melden Sie sich hier für die Live-Veranstaltung an: Registrieren Sie sich für den Core One-Webcast; - https://www.eventcastpro.com/webcasts/cc/events/Q55734.cfm oder unter https://core1labs.com

Wählen Sie sich bei der Live-Veranstaltung ein unter der Nummer:

Nordamerika gebührenfrei: 1-877‑876‑9173,

Internationale gebührenpflichtige Nummer für die Direktwahl: +1-785‑424‑1667

Eine Videoaufzeichnung der Webcast-Präsentation wird ebenfalls etwa 2 Stunden nach der Live-Veranstaltung auf der Website des Unternehmens veröffentlicht werden.

Über Core One Labs Inc.

Core One ist ein auf biotechnologische Forschungsarbeiten und Technologien spezialisiertes Biowissenschaftsunternehmen, dessen Geschäftsschwerpunkt darin besteht, psychedelische Arzneimittel durch neuartige Verabreichungssysteme und psychedelikagestützte Psychotherapien auf den Markt zu bringen. Core One hat einen zum Patent angemeldeten oralen Dünnfilmstreifen (die „Technologie“) entwickelt, der sich im Mund sofort auflöst und organische Moleküle in exakten Mengen an den Blutkreislauf abgibt. Dadurch ist eine hervorragende Bioverfügbarkeit garantiert. Das Unternehmen hat die Absicht, die Technologie weiterzuentwickeln und auf psychedelische Wirkstoffe, wie etwa Psilocybin, anzuwenden. Core One ist außerdem an medizinischen Versorgungseinrichtungen beteiligt, in denen insgesamt mehr als 275.000 Patienten betreut werden. Über diese Versorgungseinrichtungen, die Einbindung seines geistigen Eigentums, sowie Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zu psychedelikagestützten Therapien und Behandlungsmethoden mit neuartigen Medikamenten will das Unternehmen um eine behördliche Forschungsgenehmigung für die Weiterentwicklung von aus Psychedelika abgeleiteten Behandlungsmethoden für psychische Erkrankungen ansuchen.