Ekosem-Agrar AG mit positiver operativer Entwicklung im 1. Halbjahr 2021

Betriebsleistung bei 343 Mio. Euro (Vj. 336 Mio. Euro)

Umsatzerlöse steigen um 12 % auf 235 Mio. Euro (Vj. 209 Mio. Euro)

Cash-EBITDA steigt um 23 % auf 32 Mio. Euro (Vj. 26 Mio. Euro)

Marke von 1 Mio. Tonnen Rohmilch in zwölf Monaten überschritten

Zinstermin der Anleihe 2019/24 am Montag

Walldorf, 30. Juli 2021 - Die Ekosem-Agrar AG, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe EkoNiva, ist in den ersten sechs Monaten 2021 auf Basis vorläufiger Zahlen weiter leicht gewachsen. Trotz des schwächeren Rubels erzielte die Gesellschaft ein Umsatzplus von 12 % auf rund 235 Mio. Euro (Vj. 209,0 Mio. Euro). In Rubel lag der Umsatzanstieg bei 32 %.

Die Betriebsleistung (Umsatz zuzüglich der Wert- und Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie biologischen Vermögenswerten und sonstige betriebliche Erträge) erhöhte sich im ersten Halbjahr 2021 leicht auf 343 Mio. Euro (Vj. 336,0 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag mit 130 Mio. Euro knapp auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums (132,8 Mio. Euro). In Rubel erreichte das EBITDA ein Plus von 14 %. Der liquiditätswirksame Anteil (Cash-EBITDA (EBITDA abzgl. Change in fair value)) stieg hingegen deutlich um 23 % auf 32 Mio. Euro (Vj. 26,3 Mio. Euro); in Rubel betrug der Anstieg des Cash-EBITDA 43 %.

Stefan Dürr, Vorstandsvorsitzender der Ekosem-Agrar AG: "Nach dem weitgehenden Abschluss unseres Investitionsprogramms im Jahr 2020, erwirtschaften wir aus unseren mittlerweile 40 modernen Milchviehanlagen sukzessive höhere Cash-flows. Die Kapitaldienstfähigkeit des Unternehmens ist somit dauerhaft gesichert."

Am Montag, 2. August 2021, zahlt das Unternehmen den Zinskupon für die Anleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YNR08). Die Anleihe mit einem Volumen von EUR 100 Mio. bringt für die Investoren Zinsen von 7,5% p. a.