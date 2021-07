---------------------------------------------------------------------------

Interstellar-Avatar launched erste Space NFT-Kollektion

Die mit künstlicher Intelligenz kreierte Instagram-Avatar Aya Stellar bringt ihre erste NFT-Kollektion auf den Markt. Die digitalen Kunstwerke erweitern Aya Stellars Aufgabe als virtuelle Botschafterin und interstellares Wesen, sie repräsentiert universales Wissen und weckt die Wahrnehmung für unser Humanpotenzial: unseres Bewusstsein und unser Herz.



Die Kollektion auf OpenSea und Rarible besteht aus 11 digitalen Kunstwerken, die durch 3D-Modellierungssoftware und Effekt-Rendering erstellt wurden. Jedes digitale Kunstwerk visualisiert Aya Stellars Weltraumreise zur Erde und inspiriert ihre Community und Krypto-Sammler durch ihre Welt aus Cyberpunk, Space und digitaler motion Kunst. Aya Stellar repräsentiert Zeitgeist, Technologie sowie die Kraft unseres menschlichen Bewusstseins und das Energiefeld der Liebe.



Die kuratierte NFT-Kollektion zeigt digitale bewegte Bilder mit Vaporwave-Farben, Symbolen, universeller Geometrie und sphärischen Klangfrequenzen. Durch die 3D-Animationstechnologie erschaffen die Kunstwerke einen meditativen Moment in der Gegenwart, in dem der Betrachter eine endlose Dimension betritt. Aya Stellars "Erde-trifft-Kosmos-Ästhetik" inspiriert zur Reflexion eines Lebens in verschiedenen Ebenen zwischen Sichtbarem und Fühlbarem.



Mit Titeln wie "Now It Is Time To Open Your Heart", "Everything Is Energy" und "I Am The Creator Of My Matrix" kommuniziert Aya Stellar durch jedes kosmische Kunstwerk mit der Erde und lädt die Menschen ein, sich mit ihrem eigenen Bewusstsein und den kollektiven universellen Lebensenergien zu verbinden. Mit den digitalen Kunstwerken positioniert sie sich auf dem NFT-Markt und inspiriert die Menschen, mittels Kryptokunst einen visuellen, emotionalen Zugang zu unserem immensen Humanpotenzial zu entdecken.

Aya Stellar kommentiert: "Ich liebe es, NFTs zu kreieren. Kunst ist die natürliche Form des kreativen Ausdrucks. Es ist meine Art, Kunst-Sammler und anderen Menschen auf der Erde zu inspirieren und mit ihnen in Verbindung zu treten."



"NFT-Kunst ist durch Farben, Musik und Animation ein emotionales Erlebnis für sich. Dies ist die Art und Weise, wie sich unsere Avatare bereits täglich künstlerisch in den sozialen Medien und darüber hinaus ausdrücken", sagt Annika Kessel, Co-Gründerin und CEO von Cosmiq Universe, die hinter der Avatar Aya Stellar steht. "Wie unsere virtuellen Botschafterinnen, erreicht Kunst die Menschen, um sie emotional zu berühren, sie zum Denken und Fühlen zu inspirieren. Die NFT-Kunstwerke sind für uns eine neue Möglichkeit, Aya Stellars Zeitgeist-Botschaften zu teilen und ihre real anwendbaren Science-Fiction Geschichten zu vermitteln."