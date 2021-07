--------------------------------------------------------------------------------

HalbjahresergebnisBergheim -* Konzernumsatz wächst um 21,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr* Hochsolide Bilanz - NetDebt/EBITDA Ratio auf niedrigstem Wert seit 2007* Angepeilter Jahresumsatz 2021: mehr als EUR 1,75 Mrd.______________________________________________________________________________|in_Mio_EUR_____|____1._HJ_2019|_____1._HJ_2020|_____1._HJ_2021|____________%1)||Umsatz_________|_________893,4|__________729,8|__________884,1|________+21,1_%||EBITDA_________|_________120,1|___________84,9|__________133,5|________+57,2_%||EBITDA-Marge in| 13,4 %| 11,6 %| 15,1 %| -||%______________|______________|_______________|_______________|_______________||EBIT___________|__________83,3|___________38,7|___________92,1|_______+137,8_%||EBIT-Marge_in_%|_________9,3_%|__________5,3_%|_________10,4_%|______________-||Konzernergebnis|__________43,6|___________15,1|___________56,1|_______+271,1_%||Mitarbeiter____|________11_075|_________11_078|_________11_653|______________-|1) Vergleich 2020/21Der weltweite Wirtschaftsaufschwung nach dem Pandemiejahr 2020 wirkte sich im 1.Halbjahr 2021 sehr positiv auf Umsatz- und Ergebnis der PALFINGER AG aus. DerUmsatz der ersten sechs Monate ist um 21,1 Prozent auf EUR 884,1 Mio. gestiegen.Das EBIT steigt trotz der Cyberattacke im Jänner um 137,8 Prozent auf EUR 92,1Mio. und die Net Debt/EBITDA Ratio liegt mit 1,63 auf dem niedrigsten Wert seit2007. Das 2. Quartal wie auch das 1. Halbjahr 2021 markieren im Ergebnis jeweilsneue Rekordmarken in der Unternehmensgeschichte von PALFINGER.Herausforderungen und LösungenDie Cyberattacke führte zu einer zweiwöchigen Betriebsunterbrechung, derenAuswirkungen auf den Umsatz in den letzten Monaten zum größten Teil kompensiertwerden konnten.Angesichts steigender Rohstoffpreise passte PALFINGER seine Marktpreise an. "Diehohe Nachfrage nach unseren Produkten blieb jedoch unverändert. Angesichts derweltweiten Materialengpässe erweisen sich Multiple Sourcing, proaktiveLagerhaltung und strategische Partnerschaften mit langfristigen Lieferverträgenals unsere wirkungsvollsten Instrumente", hält PALFINGER CEO Andreas Klauserfest.Wachstum in allen ProduktbereichenPALFINGER profitiert von der weltweit starken Nachfrage, die auf demWirtschaftswachstum in den wichtigen Märkten China (+8,7 Prozent), USA (+6,7