HalbjahresergebnisGraz - 30. Juli 2021. Der internationale Technologiekonzern ANDRITZ verzeichneteim 2. Quartal 2021 eine erfreuliche Geschäftsentwicklung. Der Auftragseinganglag mit knapp 1,9 Milliarden Euro über dem guten Vorquartal bzw. auch deutlichüber dem durch die Covid-Pandemie beeinflussten Vorjahresvergleichsquartal.Trotz eines im Jahresvergleich niedrigeren Umsatzes erhöhten sich das operativeErgebnis (EBITA) und die Rentabilität (EBITA-Marge) deutlich.Dr. Wolfgang Leitner, Vorstandsvorsitzender der ANDRITZ AG: "Wir sind mit derGeschäftsentwicklung im 1. Halbjahr sehr zufrieden. Alle unsere vierGeschäftsbereiche verzeichneten eine gute Auftragsentwicklung und konntenwichtige Referenzaufträge gewinnen. Trotz des bedingt durch den niedrigerenAuftragseingang im Gesamtjahr 2020 etwas verringerten Umsatzes, ist es unsgelungen, die Rentabilität deutlich anzuheben. Wir sind auch für dieverbleibenden Monate des laufenden Jahres vorsichtig optimistisch und erwarteneine solide Projekt- und Investitionstätigkeit in allen unserenGeschäftsfeldern."Die wesentlichen Finanzkennzahlen entwickelten sich wie folgt:* Im 2. Quartal 2021 lag der Auftragseingang mit 1.862,3 MEUR deutlich über demsehr niedrigen - durch die Covid-Pandemie stark beeinträchtigten -Vorjahresvergleichsquartal (+57,3% vs. Q2 2020: 1.183,8 MEUR). Insbesonderedie Geschäftsbereiche Metals und Hydro konnten den Auftragseingang imJahresvergleich steigern. Der Auftragseingang der ANDRITZ-GRUPPE im 1.Halbjahr 2021 betrug 3.591,8 MEUR und stieg im Jahresvergleich deutlich an(+18,3% vs. H1 2020: 3.036,7 MEUR).* Der Auftragsstand per 30. Juni 2021 betrug 7.403,5 MEUR und erhöhte sich um9,3% gegenüber Ultimo 2020 (6.774,0 MEUR).* Der Umsatz im 2. Quartal 2021 verringerte sich aufgrund des niedrigerenAuftragseingangs im Gesamtjahr 2020 im Jahresvergleich um 7,8% auf 1.533,8MEUR (Q2 2020: 1.662,8 MEUR). Dies ist im Wesentlichen auf einenUmsatzrückgang im Bereich Pulp & Paper Capital zurückzuführen, dessenVorjahresvergleichsquartal durch die Abarbeitung einiger größerer Aufträge,die nun weitgehend abgeschlossen und daher nur mehr in geringem Ausmaßumsatzwirksam sind, sehr hoch war. Der Umsatz der ANDRITZ-GRUPPE im 1.Halbjahr 2021 betrug 3.027,0 MEUR und verringerte sich um 4,6% gegenüber dem