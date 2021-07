Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Freitag Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:35 Uhr wurde der DAX mit rund 15.455 Punkten berechnet.Das entspricht einem Plus von 1,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Gespannt warten die Anleger auf die Quartals-Zahlen des Bruttoinlandsprodukts. An der Spitze der Kursliste stehen am Morgen die Anteilsscheine von RWE , von Heidelberg Cement und der Deutsche Wohnen. Am Ende rangieren die Aktien von Fresenius Medical Care und Fresenius.