AlzChem Group AG: Erfolgreicher Abschluss der Investitionen in neue Abgasbehandlungsanlage für noch mehr Umweltschutz



30.07.2021 / 09:54

Trostberg, 30. Juli 2021 - Die AlzChem Group AG, ein vertikal integrierter Spezialchemie-Anbieter mit führender Marktposition in ausgewählten Nischenmärkten, hat am Standort Trostberg zusätzlich eine neuartige Abgasbehandlungsanlage auf Basis einer regenerativen thermischen Oxidation (RTO) in Betrieb genommen und wird damit den Umweltschutz sowie die Emissionsreduktion nachhaltig verbessern. In der mit einem Investitionsvolumen von 6 Mio. Euro und rund einjähriger Planungs- und Bauzeit realisierten RTO-Anlage können Abgasströme aus verschiedenen Produktionsanlagen gebündelt und sehr energieeffizient sowie ohne Anfall von Nebenprodukten gereinigt werden. Andreas Niedermaier, CEO der AlzChem Group AG: "Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind integrale Bestandteile unserer Unternehmensstrategie. Mit der neuartigen RTO-Anlage gehen wir jetzt nochmals einen Schritt weiter und heben den bereits sehr guten Standard bei der Abgasbehandlung auf ein noch höheres Level. Damit schaffen wir auch den Freiraum und die Kapazitäten für weiteres Wachstum, das gemäß unserer Strategie auch mit einem besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit in der Produktion einhergehen muss." Die wesentlichen Ziele der AlzChem Group AG beim Umweltschutz sind die Reduzierung des Energieeinsatzes, die Reduzierung und Vermeidung von Abfällen, der Schutz der Gewässer sowie Immissions- und Lärmschutz. Das aktuelle Umweltprogramm mit klar definierten Zielen und Maßnahmen ist standortbezogen in der jährlichen Umwelterklärung dargelegt, die auch auf der Website www.alzchem.com im Bereich "Qualität & Umwelt" abrufbar ist. Es ist das Ziel, die AlzChem mittelfristig komplett CO 2 -neutral aufzustellen und damit innerhalb der Spezial-Chemie zu den führenden Unternehmen zu gehören. Seite 2 ► Seite 1 von 3



