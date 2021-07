Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die Reaktion der Märkte auf die Prognose von AMAZON für das laufende Quartal. Aus Deutschland im Fokus: KLÖCKNER und WACKER NEUSON.

Die US-Indizes setzten gestern Ihre Rekordjagd fort. DOW JONES und S&P500 legten im Laufe des Handels 0,4% zu, der NASDAQ100 schaffte ein Plus von 0,2%. In Asien gaben die Märkte hingegen wieder nach. Hang Seng und Nikkei225 gaben jeweils um mehr als 1,2% ab. Der DAX startet heute ebenfalls schwächer in den frühen Handel. Über 130 Punkte leichter als gestern Abend eröffnet das deutsche Börsenbarometer den letzten Handelstag der Woche. Am Donnerstag hatten die Märkte deutlich schwächer als erwartet ausgefallene Wachstumszahlen aus den USA und eine unerwartet hohe Inflation in Deutschland noch ohne größere Reaktionen weggesteckt. Grund für den Abschlag ist der schwächer als erwartet ausgefallener Ausblick von Amazon. Die Ergebnisse für das abgelaufene Quartal waren zwar besser als der Analystenkonsens aber der Blick nach vorne eben nicht. Dazu im nächsten Absatz mehr Details. Als der Online Riese die Prognose verkündete war die Wall Street schon geschlossen. Die Indikationen der US-Indizes kamen daraufhin stärker zurück, als sie im Laufe das Präsenzhandels gestiegen waren. Darauf regiert der DAX heute früh. Hier die Details: