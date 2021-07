In den vergangenen Tagen ist es erneut zu heftigen Unwettern gekommen - diesmal vor allem in Ober- und Niederösterreich sowie in Wien. Gewitter mit Sturm, Starkregen und Hagel haben erneut für zahlreiche Schäden gesorgt. Die heurige Unwettersaison hat bereits im Juni mit großer Wucht zugeschlagen und fand im gesamten Juli vor allem von Tirol und Salzburg bis ins Nordburgenland ihre bedrohliche Fortsetzung. "In den vergangenen Jahren zeigt unsere

Naturkatastrophen-Statistik hohe Schwankungen. Die Ereignisse, die zu großen Schäden im Sach- und Kfz-Bereich führen, variieren von Jahr zu Jahr: von größeren Winterstürmen und Schäden durch hohen Schneedruck, über Hochwasser im Frühling und Sommer, Perioden mit gehäuften Hagelereignissen von Juni bis August bis zu heftigen Herbststürmen", so Peter Humer, Vorstand für Kunde & Markt UNIQA Insurance Group und weiter: "Im Jahr 2004 haben wir mit dem damaligen Start-up UBIMET den perfekten Partner gefunden, um als erste Versicherung unseren Kundinnen und Kunden mit aktuellen Unwetterwarnungen dabei zu helfen, ihr Hab und Gut besser zu schützen. Was vor 17 Jahren mit einer innovativen Idee und einem kleinen Empfängerkreis begonnen hat, ist heute ein hochpräzises Service, mit dem wir mehr als 500.000 UNIQA Versicherte rechtzeitig und punktgenau vor extremen Wetterereignissen warnen können." Michael Fassnauer, Gründer von UBIMET ergänzt: "Die 100millionste Unwetterwarnung mit UNIQA ist ein Meilenstein unserer 17-jährigen Partnerschaft und bestätigt, wie wichtig aktuellste Warnungen vor Unwettern sind. Jedes Mal, wenn wir Menschen dabei helfen, sich rechtzeitig vor Unwettern zu schützen, macht uns das bei UBIMET stolz! Wir haben unsere Spitzentechnologie von Anfang an zum Schutz der Österreicherinnen und Österreicher entwickelt. Das sind unsere Wurzeln und denen bleiben wir treu!"