JPMORGAN stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air Liquide nach Zahlen für das erste Halbjahr von 170 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Trotz nur leicht verfehlter Gewinnerwartungen seien die Papiere des Gasekonzerns deutlich gefallen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das biete eine günstige Gelegenheit für Käufe./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2021 / 21:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2021 / 00:15 / BST





