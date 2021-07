Wie lange dauert es bei der Fresenius-Aktie, bis du den Einsatz mit der Dividende zurückhast?

Die Fresenius -Aktie (WKN: 578560) ist mit Blick auf die Dividende schon etwas Besonderes in unserem heimischen Leitindex, dem DAX. Noch immer gilt, dass der Gesundheitskonzern der einzige Dividendenaristokrat in diesem Index ist. Wobei wir das auch weiter ausdehnen können: Im Endeffekt gilt das schließlich für alle deutschen Unternehmen.

Fresenius-Aktie & die Dividende: Einsatz zurück, bitte!

Die Fresenius-Aktie hat zuletzt jedenfalls eine Dividende in Höhe von 0,88 Euro an die Investoren ausgezahlt. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs in Höhe von 45,89 Euro (29.07.2021, maßgeblich für alle aktuellen Kurse und fundamentalen Kennzahlen) läge die Dividendenrendite damit bei ziemlich exakt 1,91 %. Ein ziemlich geringer Wert, was natürlich die Anzahl der Jahre in die Höhe treibt.

Wenn wir mit diesem Wert einfach weiterrechnen, so erkennen wir: Es braucht letztlich ca. 52,3 Jahre, bis man mithilfe der Dividende bei der Fresenius-Aktie den Einsatz wiederhätte. Zumindest wenn wir das jetzige Ausschüttungsniveau in Stein meißeln würden. Wobei wir an dieser Stelle ebenfalls ein wenig weiterrechnen sollten.

Es gilt schließlich, zumindest die Steuer faktisch zu berücksichtigen. Wenn wir auch heute einen pauschalen Abzug in Höhe von 25 % zugrunde legen, so würde sich die Nettodividendenrendite auf ca. 1,43 % reduzieren. Unter dieser Prämisse erhöht sich die Anzahl der benötigten Jahre auf fast 70. Ohne Zweifel ein langer Zeitraum. Für viele Investoren vermutlich zu lang.

Das Dividendenwachstum ist solide!

Es gibt jedoch Hoffnung bei der Fresenius-Aktie, der Dividende und der Möglichkeit, seinen Einsatz zurückzuerhalten. Die Hoffnung heißt, wie so oft, Dividendenwachstum. Der DAX-Gesundheitskonzern ist schließlich für ein deutliches Ausschüttungswachstum bekannt. Nicht umsonst ist die Aktie schließlich ein Mitglied im Kreis der Dividendenaristokraten.

In diesem Jahr ist die Dividende beispielsweise um 5 % erhöht worden. Historisch gab es sogar mal ein Dividendenwachstum von ca. 21 % vor nicht allzu langer Zeit. Das wiederum zeigt, dass die Fresenius-Aktie bei der Dividende noch zulegen kann. Vor allem, wenn wir das derzeitige Ausschüttungsverhältnis von ca. 30 % berücksichtigen.

Die momentanen 1,91 % Dividendenrendite sollten daher nicht allzu sehr als in Stein gemeißelt angesehen werden. Vor allem über längere Zeiträume, wie wir sie uns heute ausgerechnet haben, könnte das einen größeren Effekt besitzen. Zumal wir nicht vergessen dürfen: Auch bei dem Wachstum der Ausschüttungen funktioniert der Zinseszinseffekt. Über Jahre und Jahrzehnte könnte es hier sprechend ebenfalls ein exponentielles Wachstum geben.

