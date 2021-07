O-CITY und DSK Bank arbeiten zusammen, um kontaktlose Zahlungen im bulgarischen öffentlichen Nahverkehr einzuführen und den Übergang zur Smart City und zur digitalen Transformation zu beschleunigen

SOFIA, Bulgarien, 30. Juli 2021 /PRNewswire/ -- O-CITY , die Abteilung für Smart-City-Zahlungen von BPC, ist eine Partnerschaft mit der DSK Bank in Bulgarien und ihrer Tochtergesellschaft DSK Mobile eingegangen, die beide zur OTP-Gruppe gehören, sowie mit dem lokalen Betreiber CNS, der das neue Fahrkartensystem bereitstellt, das vom Sofia Urban Mobility Center überwacht wird. Gemeinsam haben die Unternehmen die digitale Transformation des Zahlungsverkehrs im öffentlichen Nahverkehr Sofias beschleunigt, indem sie eine kontaktlose EMV-Karte mit offenem Kreislauf zum Bezahlen direkt im Verkehrsmittel eingeführt haben, wodurch Reisende in der gesamten Hauptstadt die Möglichkeit haben, kontaktlos zu bezahlen.

Fahrgäste können nun mit kontaktlosen Visa- oder Mastercard-Bankkarten, die von jeder Bank oder jedem Fintech-Unternehmen auf der ganzen Welt ausgestellt wurden, oder mit entsprechenden NFC-Mobilgeldbörsen an 3 900 Validatoren bezahlen, die im öffentlichen Nahverkehr der Hauptstadt installiert sind, darunter Busse, Straßenbahnen und Oberleitungsbusse. In einer zweiten Phase des Projekts sollen 450 Stationen im gesamten U-Bahn-Netz Zahlungen akzeptieren. Mit den Lösungen Visa Mass Transit und Mastercard Pay As You Go kann eine Zahlung innerhalb von Millisekunden abgewickelt werden und verringert den Bedarf an Bargeld, da die Bankkarte als „Fahrkarte" in öffentlichen Verkehrsmitteln verwendet werden kann.