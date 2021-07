JEFFERIES stuft DIAGEO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr von 3800 auf 4200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Schnappskonzern stehe gut da, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Zyklus steigender Gewinnerwartungen beginne gerade erst./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2021 / 15:22 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2021 / 19:00 / ET





Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Diageo! Werbung Long Long Basispreis 31,45€ Hebel 9,22 Ask 0,47 Zum Produkt Short Short Basispreis 39,65€ Hebel 7,54 Ask 0,51 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.