AUSTRALIAN SECURITIES EXCHANGE ANNOUNCEMENT

30 Juli 2021

WEITERE SIGNIFIKANTE MINERALISIERUNG BEI RYBERG UND SIGNIFIKANTE MAGNETISCHE ANOMALIE

HIGHLIGHTS

* MIDD003 ist abgeschlossen und vorläufige Untersuchungen zeigen, dass es eine Sulfidmatrixmineralisierung über 2,9 m von 96,8 - 99,7 m im Bohrloch durchteuft hat.

* Eine magnetische Vermessung des Bohrlochs MIDD001 hat einen Bereich mit einer bedeutenden magnetischen Anomalie aufgezeigt, der derzeit von MIDD004 und MIDD005 erprobt wird.

* Das Bohrloch MIDD002 ist abgeschlossen und vorläufige Untersuchungen zeigen, dass es eine Zone aus stark verändertem Gneis mit Sulfidspuren in einer Tiefe von 278 bis 280 m durchteuft hat.

* Alle Bohrlöcher befinden sich innerhalb des magmatischen Sulfidvorkommens Miki und die Bohrkerne werden so bald wie möglich verarbeitet und untersucht.

* Die aeromagnetische Untersuchung der gesamten Ryberg-Lizenz, einschließlich des Miki Fjord Macrodykes, ist im Gange und hat das Potenzial, zusätzliche Ziele zu identifizieren, die möglicherweise eine Sulfidmineralisierung beherbergen.

Conico Limited (ASX: CNJ) ("Conico" oder "das Unternehmen") und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Longland Resources Ltd ("Longland") freuen sich, die vorläufigen Ergebnisse der Bohrlöcher MIDD002 und MIDD003 sowie die magnetischen Ergebnisse von MIDD001 bekannt zu geben. Alle Bohrlöcher wurden innerhalb des magmatischen Sulfidvorkommens Miki auf dem Projekt Ryberg in Grönland niedergebracht.

MIDD003 stieß auf brekziösen Gneis, der von einer Matrix aus Sulfidmineralisierung mit Pyrrhotit getragen wird. Das Sulfid passt sich der Schieferung im Gneis an, was höchstwahrscheinlich auf das Eindringen einer sulfidhaltigen Flüssigkeit zurückzuführen ist. Die Sulfide machen etwa 20 % des Gesteins auf einer Länge von 2,9 m ab 96,8 m Bohrlochtiefe aus. MIDD002 stieß auf Spuren von Chalkopyritmineralisierung innerhalb von Gneis, wobei die Sulfide auf einer Länge von 2 m ab einer Bohrtiefe von 278,0 m eine Häufigkeit von etwa 1 % im Gestein aufweisen.

