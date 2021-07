Grevenmacher (Luxemburg) - Der Logwin Konzern erzielte in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres einen Umsatz von 771,1 Mio. Euro und liegt damit um 43,4% über dem Vorjahresumsatz von 537,7 Mio. Euro. Die Entwicklung wurde durch deutlich gesteigerte Volumen in der Luft- und Seefracht sowie die erheblichen Ratensteigerungen gegenüber der Vorjahrsperiode in der Seefracht erzielt.



Ausgehend von dem starken Umsatzanstieg konnte der Logwin Konzern ungeachtet der im gesamten Verlauf des ersten Halbjahres 2021 sehr angespannten Kapazitätssituation und trotz fortdauernder Belastungen aufgrund der Covid-19-Pandemie insgesamt sein operatives Ergebnis (EBITA) und die operative Marge deutlich auf 4,7% steigern (2020: 3,4%).



Das operative Ergebnis (EBITA) des Logwin Konzerns stieg im ersten Halbjahr 2021 erheblich von 18,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 36,6 Mio. Euro. Im Geschäftsfeld Air + Ocean nahm das operative Ergebnis um 18,8 Mio. Euro auf 38,7 Mio. Euro zu (2020: 19,9 Mio. Euro). Auch im Geschäftsfeld Solutions war ein Ergebnisanstieg von 1,8 Mio. Euro auf 3,8 Mio. Euro zu verzeichnen. Im Geschäftsfeld Solutions konnte die Verbesserung trotz fortdauernder Belastungen der Aktivitäten im Retailbereich durch die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung erzielt werden. Das Periodenergebnis lag mit 27,7 Mio. Euro aufgrund der erfreulichen operativen Ergebnisentwicklung sehr deutlich über dem Vorjahresniveau (12,6 Mio. Euro).



In den ersten beiden Quartalen des laufenden Jahres erzielte der Logwin Konzern einen Free-Cashflow von 13,7 Mio. Euro (2020: -16,1 Mio. Euro). Die Nettoliquidität betrug zum 30. Juni 2021 86,5 Mio. Euro und lag über dem Niveau zum Ende des Vorjahres (2020: 77,5 Mio. Euro).



Im Vergleich zu den Angaben im Jahresfinanzbericht 2020 hat der Logwin Konzern mit der Ad Hoc-Mitteilung vom 23. Juli 2021 aufgrund der deutlich über den Erwartungen liegenden Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2021 die Prognose für die Umsatz- und Ergebnisentwicklung 2021 angepasst. Aufgrund der Entwicklungen des ersten Halbjahres erwartet der Logwin Konzern nunmehr ein deutliches Umsatzwachstum auf rund 1,5 Mrd. Euro. Der Umfang der Umsatzsteigerung hängt unverändert wesentlich von der weiteren Frachtraten- und Volumenentwicklung ab. Das Geschäftsfeld Air + Ocean wird dabei das Vorjahresniveau deutlich übertreffen, im Geschäftsfeld Solutions wird ein leichter Umsatzanstieg erwartet. Das operative Ergebnis (EBITA) im Logwin Konzern wird sich auf Basis der aktuellen Entwicklungen ebenfalls gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöhen und voraussichtlich in der Größenordnung von 65 Mio. Euro liegen. Das Periodenergebnis wird auf Basis der erwarteten operativen Ergebnisentwicklung (EBITA) voraussichtlich ebenfalls deutlich steigen.