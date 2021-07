CureVac spielt heute seine ganze Stärke aus und beginnt die Sitzung mit einem massiven Anstieg. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Plus von rund zwei Prozent aus. Damit notiert der Wert nun bei 44,00 EUR. War das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein Strohfeuer?

Die Gefahr für die Bullen ist trotz des Zwischenspurts noch nicht gebannt. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. Dieser Bremsbereich ist bei 41,00 EUR zu finden. Bullen und Bären werden sich also auch in den kommenden Tagen einen heißen Kampf liefern.

Anleger, die tendenziell eher bearish eingestellt sind, könnten den aktuellen Höhenflug zum vergünstigten Baisse-Einstieg nutzen. Denn die gestiegenen Preise bieten allen Putkäufer oder Leerverkäufer einen ordentlichen Discount. Alle CureVac-Aktionäre finden in der heutigen Entwicklung dagegen eine Bestätigung.

Fazit: Sind das bei CureVac jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.