Die Zahl der Anbieter, die internationalen Profifußball im Stream anbieten, ist in letzter Zeit deutlich gewachsen. Nun meldet Cliq Digital einen neuen rechte-Deal: Man habe sich die Übertragungsrechte für drei Saisons der italienischen Serie-B-Meisterschaft für die DACH-Region gesichert, so das Unternehmen aus Düsseldorf am Freitag. Man halte die Live-Übertragungsrechte an Top-Spielen in voller Länge und HD.Zu den ...