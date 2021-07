LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Lage auf dem Arbeitsmarkt der Eurozone hat sich merklich verbessert. Die Arbeitslosenquote fiel im Juni im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozentpunkte auf 7,7 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einer Quote von 7,9 Prozent gerechnet. Allerdings wurde die Arbeitslosenquote für Mai leicht auf 8,0 Prozent nach oben revidiert (zuvor: 7,9 Prozent).

In den 19 Ländern der Eurozone sind derzeit 12,52 Millionen Menschen arbeitslos. Im Monatsvergleich gingen die Zahl um 423 000 zurück und im Jahresvergleich sank sie um 339 000. In den 27 Ländern der EU war die Entwicklung ähnlich./jsl/jkr/mis