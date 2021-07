ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Swiss Re hat im ersten Halbjahr trotz weiterer Schäden durch die Corona-Krise einen Milliardengewinn erzielt. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 1,05 Milliarden US-Dollar (884 Mio Euro) nach einem Verlust von 1,1 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor, wie der schweizerische Rivale der Munich Re am Freitag in Zürich mitteilte. Damit schnitt das Unternehmen besser ab als von Analysten im Schnitt erwartet. Allerdings muss die Swiss Re auch für die Folgen der jüngsten Flutkatastrophe in Deutschland in die Tasche greifen.

An der Börse in Zürich ging es für die Swiss-Re-Aktie abwärts. Mit einem Kursverlust von 1,79 Prozent auf 83,24 Schweizer Franken gehörte das Papier zu den Schlusslichtern in einem schwächelnden Gesamtmarkt. Damit wird die Aktie etwa auf dem Kursniveau gehandelt wie zum Jahreswechsel.