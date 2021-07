Mladá Boleslav (ots) - > Erfolgreiches erstes Halbjahr trotz anhaltender

Herausforderungen durch Corona-Pandemie und Chipmangel



> Starkes Wachstum: Operatives Ergebnis steigt um 327,2 Prozent auf 974

Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum



> Umsatz der SKODA AUTO Group(1) von Januar bis Juni steigt gegenüber Vorjahr um

35,2 Prozent auf 10,199 Milliarden Euro





> Umsatzrendite mit 9,6 Prozent auf sehr hohem Niveau> Weltweite Auslieferungen an Kunden im ersten Halbjahr nehmen im Vergleich zumVorjahreszeitraum um 20,8 Prozent auf 515.300 Fahrzeuge zuVor dem Hintergrund anhaltender Herausforderungen durch die weltweiteCOVID-19-Pandemie und die Halbleiter-Knappheit konnte SKODA AUTO seineFahrzeugauslieferungen in den ersten sechs Monaten des Jahres um gut ein Fünftelgegenüber dem Vorjahr steigern. Besonders starke Zuwächse verzeichnet derAutomobilhersteller bei Fahrzeugauslieferungen in Russland (+54,3 %), Indien(+31,2 %), Osteuropa (+35,0 %) und Westeuropa (+30,9 %). Im ersten Halbjahr 2021steigert das Unternehmen seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 35,2 Prozentauf 10,199 Milliarden Euro, das Operative Ergebnis legt im selben Zeitraum mit327,2 Prozent deutlich auf 974 Millionen Euro zu und übertrifft damit auch denWert des Vor-Pandemie-Jahres 2019. Die Umsatzrendite erreichte im erstenHalbjahr mit 9,6 Prozent ein sehr hohes Niveau.Thomas Schäfer, SKODA AUTO Vorstandsvorsitzender, sagt: "Wir blicken auf einstarkes erstes Halbjahr zurück. Trotz Halbleiter-Knappheit und den Auswirkungendurch die Corona-Pandemie ist es uns gelungen, sogar die Ergebnisse desVor-Pandemie-Jahres 2019 zu übertreffen. Ich gratuliere der gesamten SKODAMannschaft zu dieser tollen Teamleistung! Wir haben uns damit eine sehr guteBasis geschaffen, um unsere neue Unternehmensstrategie NEXT LEVEL - SKODASTRATEGY 2030 erfolgreich umzusetzen."Klaus-Dieter Schürmann, SKODA AUTO Vorstand für Finanzen und IT, ergänzt: "UnserEffizienzprogramm zeigt Wirkung. Dank einer straffen Kostenkontrolle undweiteren Optimierungsmaßnahmen, insbesondere im Vertrieb, konnten wir dasBetriebsergebnis und den Umsatz in der ersten Jahreshälfte deutlich steigern.SKODA AUTO ist mit einer Umsatzrendite von 9,6 Prozent nachhaltig profitabel,das operative Geschäft ist äußerst robust. Ich blicke deshalb zuversichtlich aufdas zweite Halbjahr. Unsere hohe Kostendisziplin behalten wir bei."Martin Jahn, SKODA AUTO Vorstand für Vertrieb und Marketing, betont: "DieAuslieferungszahlen der ersten Jahreshälfte sprechen eine eindeutige Sprache: