Eyemaxx erzielt Konzerngewinn von 0,8 Mio. Euro im ersten Halbjahr – Anleihen-Kurse steigen

Vorläufige Halbjahreszahlen – die Eyemaxx Real Estate AG erwirtschaftet im ersten Halbjahr 2020/21 nach IFRS einen Konzerngewinn von 0,8 Mio. Euro nach einem Verlust von 19,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das EBIT verbessert sich ebenfalls deutlich von -18,1 Mio. Euro in den ersten sechs Monaten des Vorjahres auf nun +4,2 Mio. Euro. Das Eigenkapital im Konzern stieg zum 30.04.2021 auf 44,2 Mio. Euro, verglichen mit 40,0 Mio. Euro am 31.10.2020.

Hinweis: Die Halbjahreszahlen 2020/21 sind vorbehaltlich noch möglicher Änderungen in den Werten der noch nicht veröffentlichten Eröffnungsbilanzen des Halbjahres, deren Prüfung noch nicht abgeschlossen ist. Die Kennzahlen des Vergleichszeitraums 2019/2020 waren signifikant durch die Einflüsse der Covid-19-Pandemie sowie nicht-liquiditätswirksame Bewertungseffekte geprägt.

INFO: Der Halbjahresfinanzbericht 2020/2021 von Eyemaxx ist auf der Website der Gesellschaft www.eyemaxx.com in der Rubrik „Investor Relations“ abrufbar.

Normalisierung im Projektgeschäft

Geprägt war die Geschäftsentwicklung in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2020/21 insbesondere durch die konsequente Umsetzung der Projektpipeline sowie den Beginn neuer Projekte. Eyemaxx verzeichnet nach eigenen Angaben insbesondere seit dem zweiten Quartal 2021 eine zunehmende Normalisierung im Projektgeschäft und am Markt großes Interesse an seinen Immobilien. So konnte Eyemaxx das fertiggestellte Wohnungsprojekt „Siemensstraße“ in Wien übergeben und zwei ältere Gewerbeimmobilien in Deutschland mit Gewinn veräußern.