Calgary (Alberta), CNW, 30. Juli 2021. High Tide Inc. (TSX-V: HITI, NASDAQ: HITI, FRA: 2LYA) („High Tide“ oder das „Unternehmen“), ein auf den Einzelhandel ausgerichtetes Cannabisunternehmen, das auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör spezialisiert ist, meldete heute, dass die Aktien des Unternehmens gemäß der kürzlich veröffentlichten Auflistung der Beteiligungen, die auf seiner Website verfügbar ist, nun in den Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF (TSX: HMMJ) aufgenommen wurden.

„Wir freuen uns, dass unsere Aktien in den Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF aufgenommen wurden“, sagte Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. „Dies ist eine weitere Anerkennung für die kontinuierliche Arbeit von High Tide, die nun dazu geführt hat, dass eine weitere renommierte Institution unsere Aktien erworben hat, seitdem diese an der NASDAQ notieren. Diese Aufnahme ist die zweite neue ETF-Notierung für High Tide, seitdem unsere Aktien vor zwei Monaten die Notierung an der NASDAQ aufgenommen haben“, fügte Raj Grover hinzu.

Abstimmungsergebnisse der Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre

Das Unternehmen hat auch die Abstimmungsergebnisse seiner Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre veröffentlicht, die am Donnerstag, dem 29. Juli 2021, abgehalten wurde (die „Versammlung“). Alle Kandidaten, die in der Ankündigung der Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre (Notice of Annual General and Special Meeting of Shareholders und im Informationsrundschreiben des Managements (Management Information Circular) vom 14. Juni 2021 (das „Rundschreiben“) aufgeführt sind, wurden zu Directors von High Tide gewählt.

Die Ergebnisse der Abstimmungen lauten wie folgt:

Kandidat Stimmen dafür: Enthaltungen: Anzahl % Anzahl % Harkirat („Raj“) Grover 6.700.845 99,92 5.474 0,08 Nitin Kaushal 6.701.438 99,93 4.906 0,07 Arthur Kwan 6.690.168 99,76 16.176 0,24 Christian Sinclair 6.702.172 99,94 4.172 0,06 Andrea Elliott 6.701.438 99,93 4.906 0,07

Alle anderen im Rundschreiben aufgeführten Beschlüsse wurden von den Aktionären bei der Versammlung erfolgreich genehmigt, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Ernennung von Ernst & Young LLP zum Auditor des Unternehmens, die Festlegung der Anzahl der Directors auf fünf sowie die Prüfung der Verabschiedung anderer Beschlüsse, falls dies als ratsam erachtet wird, mit oder ohne Änderungen.

Gewährung von Sperraktieneinheiten

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass sein Board of Directors eine Gewährung von 35.000 Sperraktieneinheiten an einen Officer des Unternehmens gemäß dem Sperraktieneinheitenplan des Unternehmens genehmigt hat. Jede Sperraktieneinheit berechtigt ihren Inhaber nach dem Ablauf der Sperrfrist zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör gerichtet ist. Das Unternehmen ist - gemessen am bereinigten EBITDA[i] - der profitabelste kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; es betreibt 88 Markenstandorte in ganz Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. Das Einzelhandelssegment von High Tide umfasst die folgenden Ketten: Canna Cabana, Meta Cannabis Co., Meta Cannabis Supply Co. und NewLeaf Cannabis. High Tide beliefert Verbraucher seit mehr als einem Jahrzehnt über seine etablierten E-Commerce-Plattformen, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com und Dailyhighclub.com und in letzter Zeit im Bereich der aus Hanf gewonnenen CBD-Produkte über CBDcity.com und FABCBD.com sowie über seinen Großhandelsvertrieb Valiant Distribution, zu dem auch der lizenzierte Unterhaltungsprodukthersteller Famous Brandz gehört. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Tilray Inc. (TSX: TLRY) (Nasdaq:TLRY) und Aurora Cannabis Inc. (TSX:ACB) (Nasdaq:ACB).

Für weitere Informationen über High Tide Inc. besuchen Sie bitte www.hightideinc.com und die Unternehmensprofilseite auf SEDAR unter www.sedar.com.

Das bereinigte EBITDA ist keine Finanzkennzahl gemäß den IFRS.

