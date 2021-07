Fichtenberg (ots) -



- Nach Übernahme von BBS nun weitere Übernahme im Segment Dämpfer-Fertigung

- Unternehmensgruppe wächst auf über 1.000 Beschäftige mit weltweit 14

Standorten



Nur wenige Wochen nach der Bekanntgabe der Übernahme des renommierten

Leichtmetallräderherstellers BBS mit mehr als 260 Mitarbeitern wächst die KW

automotive Group erneut und übernimmt den Geschäftsbereich Dämpfungstechnik vom

global agierenden Technologiekonzern AL-KO Vehicle Technology Group. Die

Business Unit mit rund 250 Mitarbeitenden an zwei Standorten in Spanien und

China stellt Stoßdämpfer für schwere Nutzfahrzeuge und den Pkw-Nachrüstmarkt

her. Mit der Akquisition forciert die Unternehmensgruppe aus dem

baden-württembergischen Fichtenberg die Expansion ihres Kerngeschäfts und

schließt eine weitere große Transaktion in diesem Jahr ab. Bereits im Januar

wurde der Offroad-Renndämpfer-Hersteller Reiger Suspension übernommen.

Finanzielle Details zu den Transaktionen wurden nicht bekannt gegeben.





"Die AL-KO Damping Technology und KW automotive verbindet eine langjährigeGeschäftsbeziehung. Der Verkauf bietet nun die Möglichkeit einesTechnologiesprungs, von dem auch unsere AL-KO Produktsegmente profitierenwerden. Wir freuen uns, dass die Mitarbeiter/innen nun in der KW automotiveGroup eine starke neue Heimat finden. Wir planen weiter mit dem Käuferlangfristig eng zusammenzuarbeiten", so Harald Hiller, President und CEO derAL-KO Vehicle Technology Group. Die AL-KO Vehicle Technology Group selbst werdeauf das Kerngeschäft, die Entwicklung und Produktion hochwertiger Chassis- undFahrwerkskomponenten für Anhänger, Freizeitfahrzeuge, leichte Nutzfahrzeuge undneue Mobilitätslösungen, konzentrieren.KW automotive ist seit über 25 Jahren spezialisiert auf die Entwicklung,Herstellung und den Vertrieb von individualisierten Premium-Fahrwerkslösungenfür die Straße und den Rennsport und profitiert sowohl von den modernen AL-KOProduktionsstandorten in Europa und China als auch vom Know-how der BusinessUnit Damping Technology in Sachen Industrialisierung. "Mit AL-KO haben wir einenStamm an hervorragenden Experten auf dem Gebiet der Dämpfungstechnik gewonnen",so Klaus Wohlfarth, geschäftsführender Gesellschafter der KW automotive GmbH."Die langjährige Erfahrung und Fertigungsexpertise der AL-KO Damping Technologybereichert unser Kerngeschäft, welches wir noch weiter ausbauen möchten. Mit denbeiden Produktionswerken in Europa und China vereinfachen und stärken wir unsereLieferketten und vergrößern die eigene Wertschöpfung."Aiman Kaamel, Senior Vice President und Head of Business Division AL-KO DampingTechnology: "Unser Eintritt in die KW automotive Group schafft klare Synergienund interessante Entwicklungsperspektiven. Unserer Industrialisierungsexpertisegepaart mit der hohen technologischen Kompetenz der Fahrwerksexperten von KWhelfen uns, neue Marktsegmente zu erschließen und gleichzeitig unserenBestandkunden, zu denen auch weiterhin die AL-KO Group zählt, innovativeProdukte zu liefern."Für jeden Anspruch das richtige Fahrwerk: Mit dem Schwerpunkt der Fertigung vonGewindefahrwerken in der Losgröße eins ist KW automotive ein Innovationsführerin seinem Markt. Kerngeschäft der KW automotive Group ist die Entwicklung undHerstellung individueller Fahrwerksysteme für den Aftermarket und den Motorsportsowie das Zubehörprogramm und die Erstausrüstung ausgewählter Sondermodelle derAutomobilindustrie. Allein in den letzten Jahren hat KW über 16 verschiedeneDämpfungstechnologien entwickelt. Spurverbreiterungen, Leichtmetallräder undRennsimulatoren für den virtuellen Motorsport runden das Programm der KWautomotive Group ab.