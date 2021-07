Auch die jüngste Bohrung scheint die Sandwich-Hypothese zu bestätigen

Goliath sieht in dem erneuten Erfolg einen Beleg für den robusten Charakter seiner ausgedehnten polymetallischen Gold-Silber-Mineralisierungsentdeckung. Ein fünftes Bohrloch (GD21-005; geplante Tiefe von ~75 Metern; 340⁰/-45⁰) wird derzeit in nord-nordwestlicher Richtung erneut vom selben Bohrplatz vorbereitet. Es soll ebenfalls die mineralisierte Scherzone Surebet nahe der Oberfläche durchschneiden. Juli 30 2021 - image 1 - Goliath Resources Limited TSX-V: GOT (goliathresourcesltd.com)

Sandwich-Hypothese erneut bestätigt

Auch die jüngste Bohrung scheint die Sandwich-Hypothese zu bestätigen, die auf Surebet eine obere und untere Ader (die beiden Toastscheiben) abgrenzt, zwischen denen sicher feinere Mineralisierung befindet (Salat und Wurst). 1,6 Meter der oberen Ader oder "Hauptader" enthalten Quarz, Pyrrhotit, Bleiglanz, Sphalerit und Chalkopyrit und ähneln in ihrem Erscheinungsbild stark den mineralisierten Abschnitten von GD21-001, GD21-002 und GD21-003. Er ist von 5,5 Metern intensiver Scherung und Brekziierung des angrenzenden Wirtsgesteins umgeben, das bis zu 30 % ähnliche Quarz-Sulfid-Adern enthält. Zwei bedeutende Abschnitte der unteren Ader umfassen 2,1 Meter und 3,0 Meter, die aus grobkörnigem weißen Quarz mit Anhäufungen von Pyrrhotit, Sphalerit, Bleiglanz und Chalkopyrit bestehen.

Die von Goliath durchgeführten tragbaren XRF-Punktzählungen von Bleiglanz ergaben durchgängig Werte von 10 bis 100 g/t Ag, mit Werten von bis zu 1030 g/t Ag.

Die Hauptader in GD21-004 befindet sich etwa 20 Meter neigungsaufwärts von der Spitze der Mineralisierung in GD21-003, während die untere Begrenzung der Quarz-Sulfid-Ader 30 Meter von der Basis des Abschnitts GD-21-003 entfernt ist.

Die Hauptader wird 30 Meter unterhalb der Oberfläche des südlichsten Cliff-Vorkommens durchschnitten, wo eine frische Schürfprobe aus dem Jahr 2019 967,99 g/t Goldäquivalent oder AuEq (29,72 oz/t Gold, 97,19 oz/t Silber) ergab. Das Vorkommen bleibt in alle Richtungen offen.

Goliath plant zusätzliche Fächerbohrungen für vier weitere Standorte entlang der Surebet-Zone, um die an der Oberfläche exponierte Streichenlänge von 1000 Metern zu testen. Die zweite Phase der Bohrkampagne im Jahr 2021 wird Step-Back-Bohrungen umfassen, um die mineralisierte Struktur auf einer abfallenden Länge von 500 Metern zu erproben.

Insgesamt sind Bohrungen auf einer Länge von bis zu ~5.000 Metern geplant.

Fazit:

Surebet – zu deutsch „sichere Wette“ – macht seinem Namen wirklich alle Ehre. Jedes der vier bisher gebohrten Löcher zeigt mächtige Abschnitte mit Quarz-Sulfid-Adern und bestätigt außerdem die Sandwichstruktur der Lagerstätte. Dabei stehen wir erst am Anfang der Bohrsaison und es sind wohl noch nicht einmal 20 Prozent der Bohrmeter abgeschlossen. Da kann in dieser Saison also noch sehr viel kommen! Andererseits sind die Ergebnisse vorläufig, denn was noch fehlt, sind die Bohrkernanlaysen aus dem Labor. Es ist kaum auszudenken, was passieren würde, falls diese Analysen auch nur entfernt an die Werte anknüpfen, die Goliath 2020 bei Schürfproben entlang der Oberfläche von Surebet ermittelt hat. In der Zwischenzeit meldete die Aktie von Goliath in dieser Woche ein neues Allzeithoch von 1,62 CAD. Weiter so, Goliath!

