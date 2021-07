WARBURG RESEARCH stuft Puma SE auf 'Buy'

Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Jörg Frey

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 124

Kursziel alt: 120

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für Puma SE nach Zahlen für das zweite Quartal von 120 auf 124 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Sportartikelkonzern habe hervorragende Resultate erzielt, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem dürfte sich das Wachstum dann 2022 wieder beschleunigen./mis/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2021 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.