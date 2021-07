Aus der amalphi AG (ISIN: DE0008131350) wird nach dem erfolgreichen Reverse-IPO die medondo Holding AG. Der operative Fokus liegt nun auf der Entwicklung und Vermarktung einer innovativen und modular aufgebauten Cloudsoftware für Arztpraxen und Kliniken. „medondo wurde von Anfang an auf allen Ebenen auf ein internationales Wachstum ausgelegt, so dass wir gute Chancen sehen, die zukünftige SAP des Medizinsektors zu werden“, ist CEO Peter Biewald überzeugt. Im Interview mit dem Nebenwerte-Magazin spricht Peter Biewald u. a. auch über Multiplikatoren aus dem Aktionärskreis, den Verkauf des Altgeschäfts, eine Erweiterung des Vorstands und einen möglichen Wechsel in ein höher reguliertes Marktsegment.

Herr Biewald, aus der amalphi AG wird die medondo Holding AG. Mit der Umbenennung ist auch eine vollständige Neuausrichtung der Gesellschaft verbunden. Wie ist die künftige medondo Holding aufgestellt?

Peter Biewald: Die, wie Sie richtig bemerkt haben, völlige Neuausrichtung des Unternehmens schlägt sich auch in der Organisationsstruktur nieder. Die medondo holding AG fungiert zukünftig tatsächlich als Management-Holding, die für die Querschnittsfunktionen zuständig ist und die strategische Steuerung der operativen Gesellschaften medondo AG, medondo Systemservice GmbH und medondo Praxisservice GmbH verantwortet. Im Zuge dieser Neuausrichtung haben wir uns folgerichtig vom früheren Kerngeschäft, dem Wartungsgeschäft (Third Party Maintenance), getrennt. Unser Fokus liegt nun auf der Entwicklung und Vermarktung einer innovativen und modular aufgebauten Cloudsoftware für Arztpraxen und Kliniken.

Verfügt medondo über spezielle USPs, mit dem das das Angebot im Wettbewerb hervorsticht?

Peter Biewald: Sowohl Studien von renommierten Beratungshäusern als auch unsere eigenen Marktrecherchen haben ergeben, dass das Angebot an Softwarelösungen für den Medizinsektor in Deutschland immer mehr am Bedarf vorbei geht. Das Problem, dass es für die Arbeitsabläufe in Praxen keine durchgängigen Lösungen gibt, wurde bisher durch zwei Faktoren verschärft: Zum einen gibt es in Deutschland keinen herstellerübergreifenden Plattformansatz für die Integration heterogener Softwaresysteme. Zum anderen gibt es zunehmend Softwareanbieter, die sich als App-Entwickler auf einzelne Themenbereiche wie zum Beispiel die Terminvergabe spezialisieren. Damit fehlt der Blick auf das große Ganze, und die Praxisteams verlieren sich in einer Flut an eigentlich überflüssigen manuellen Arbeitsschritten.