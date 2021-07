- Rund 150 Auszubildende starten im August bzw. September ihre Ausbildung im Handwerk

- 50 kaufmännische Azubis verstärken das Unternehmen

- Rolf Buch: "Wir bieten zukünftigen Fachkräften eine langfristige Perspektive in unsicheren Zeiten"

Bochum, 30. Juli 2021. Mit dem neuen Ausbildungsjahr beginnen im August und September 2021 rund 200 junge Talente ihre Ausbildung bei Vonovia. Das berufliche Spektrum reicht von der kaufmännischen Ausbildung über verschiedene Handwerksberufe hin zum dualen Studium. Mit der im Vergleich der Dax-Unternehmen überdurchschnittlich hohen Ausbildungsquote von zuletzt fünf Prozent und dem breit gefächerten Angebot unterstreicht das Bochumer Unternehmen, das deutschlandweit ausbildet, erneut die hohe Relevanz der Nachwuchsförderung.

"Wir brauchen gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - jetzt und für künftige Herausforderungen", sagt Rolf Buch, Vorstands-vorsitzender von Vonovia. "Ich freue mich sehr auf die jungen engagierten Kolleginnen und Kollegen und die vielen verschiedenen Persönlichkeiten. Als stabiles Unternehmen können wir unseren zukünftigen Fachkräften auch in unsicheren Zeiten eine hohe Übernahmequote und langfristige Perspektiven bieten", betont Buch.

Vonovia bildet junge Menschen mit kaufmännischem Interesse unter anderem in den Berufen Immobilienkaufmann/-frau oder Kaufmann/-frau für Büromanagement aus. Die Ausbildung wird auch in Verbindung mit einem Bachelorstudium, unter anderem in den Bereichen Wirtschaft oder Wirtschafsinformatik, als Duales Studium angeboten. In diesem Ausbildungsjahr verstärken rund 50 kaufmännische Azubis das Bochumer Unternehmen.

Ebenfalls bietet Vonovia ein Lehrangebot, das sich auf die thematischen Schwerpunkte des Vonovia Kundenservices fokussiert. "Der Kontakt und die Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden haben für uns oberste Priorität. Es ist wichtig, dass wir ihnen bei Fragen und Anliegen schnell und kompetent weiterhelfen. Deshalb schaffen wir hier schon während der Ausbildung wichtige Grundlagen", erklärt Rolf Buch.