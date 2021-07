Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

CREDIT SUISSE stuft Inditex auf 'Underperform' Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Inditex von 24 auf 25 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Wiederöffnung nach dem Lockdown dürfte in Europa enttäuschen, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am …