Die Entwicklung der Mietpreise flacht sich laut ImmoScout24 WohnBarometer im zweiten Quartal 2021 bundesweit ab (FOTO)

Berlin (ots) - Neben der Entwicklung des Mietwohnungsmarkts hat ImmoScout24 in

seinem WohnBarometer für das zweite Quartal 2021 die Auswirkungen der

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zum Mietendeckel in Berlin

analysiert. Zentrale Ergebnisse sind:



- Die Angebotsmieten stiegen im zweiten Quartal deutschlandweit nur noch leicht

an.

- In Frankfurt am Main und München pendeln sich die Mietpreise auf hohem Niveau

ein.

- In Berlin stiegen die Angebotsmieten in Folge des aufgehobenen Mietendeckels

deutlich.

- Gleichzeitig werden in der Hauptstadt wieder mehr Mietwohnungen angeboten als

zuvor.

- Auch in Köln sind die Angebotsmieten aufgrund der hohen Nachfrage spürbar

gestiegen.

- Hamburg ist auf dem Weg zu einem ausgeglichenen Mietmarkt und zeigt die

höchste Preisstabilität.







deutschlandweit nur noch leicht gestiegen - für Bestandswohnungen um 0,8 Prozent

und für neugebaute Wohnungen um 1,5 Prozent. Damit schwächte sich die

Entwicklung gegenüber dem Vorquartal deutlich ab. Im ersten Quartal wurden

Wohnungen im Bestand noch 1,8 Prozent und Neubauwohnungen 2,1 Prozent teurer

angeboten.



Deutschlandweit übersteigt die Nachfrage nach Mietwohnungen weiterhin das

Angebot mit durchschnittlich elf Anfragen pro Inserat und Woche im Bestand sowie

fünf Anfragen pro Woche auf Neubau-Mietwohnungen. Für die nächsten zwölf Monate

prognostiziert das WohnBarometer in der gesamtdeutschen Betrachtung eine

moderate Entwicklung der Angebotsmieten von 2,9 Prozent für Bestandswohnungen.

Im Neubau erwartet ImmoScout24 bis zum zweiten Quartal 2022 einen Anstieg um 4,1

Prozent. Für die Preisprognose fließen aktuelle Einwohnersalden sowie der

verfügbare und geplante Wohngebäudebestand in die Berechnung ein.



Berliner Wohnungsangebot steigt deutlich, Mietentwicklung zeigt Nachholeffekt



Das ImmoScout24 WohnBarometer zeigt, dass die Bestandsmieten in Berlin im

Vergleich zu den übrigen Metropolstädten im zweiten Quartal am stärksten

stiegen. Dies ist vor allem auf Nachholeffekte nach der Zeit des Mietendeckels

zurückzuführen. Dieser wurde Mitte April durch das Bundesverfassungsgericht für

nicht verfassungskonform erklärt. Die Angebotsmieten für das zuvor

Mietendeckel-relevante Segment mit Baualter vor 2014 stiegen seit dem Urteil im

Durchschnitt um 87 Cent pro Quadratmeter. Das entspricht einer Preisanpassung

von rund 6,7 Prozent. Das Angebot von Mietwohnungen auf ImmoScout24 stieg seit

der Aufhebung des Mietendeckels in dieser Altersklasse um 32 Prozent. Für Berlin

verzeichnete das ImmoScout24 WohnBarometer mit durchschnittlich 154 Seite 2 ► Seite 1 von 4



Laut dem ImmoScout24 WohnBarometer sind die Mietpreise im zweiten Quartal 2021deutschlandweit nur noch leicht gestiegen - für Bestandswohnungen um 0,8 Prozentund für neugebaute Wohnungen um 1,5 Prozent. Damit schwächte sich dieEntwicklung gegenüber dem Vorquartal deutlich ab. Im ersten Quartal wurdenWohnungen im Bestand noch 1,8 Prozent und Neubauwohnungen 2,1 Prozent teurerangeboten.Deutschlandweit übersteigt die Nachfrage nach Mietwohnungen weiterhin dasAngebot mit durchschnittlich elf Anfragen pro Inserat und Woche im Bestand sowiefünf Anfragen pro Woche auf Neubau-Mietwohnungen. Für die nächsten zwölf Monateprognostiziert das WohnBarometer in der gesamtdeutschen Betrachtung einemoderate Entwicklung der Angebotsmieten von 2,9 Prozent für Bestandswohnungen.Im Neubau erwartet ImmoScout24 bis zum zweiten Quartal 2022 einen Anstieg um 4,1Prozent. Für die Preisprognose fließen aktuelle Einwohnersalden sowie derverfügbare und geplante Wohngebäudebestand in die Berechnung ein.Berliner Wohnungsangebot steigt deutlich, Mietentwicklung zeigt NachholeffektDas ImmoScout24 WohnBarometer zeigt, dass die Bestandsmieten in Berlin imVergleich zu den übrigen Metropolstädten im zweiten Quartal am stärkstenstiegen. Dies ist vor allem auf Nachholeffekte nach der Zeit des Mietendeckelszurückzuführen. Dieser wurde Mitte April durch das Bundesverfassungsgericht fürnicht verfassungskonform erklärt. Die Angebotsmieten für das zuvorMietendeckel-relevante Segment mit Baualter vor 2014 stiegen seit dem Urteil imDurchschnitt um 87 Cent pro Quadratmeter. Das entspricht einer Preisanpassungvon rund 6,7 Prozent. Das Angebot von Mietwohnungen auf ImmoScout24 stieg seitder Aufhebung des Mietendeckels in dieser Altersklasse um 32 Prozent. Für Berlinverzeichnete das ImmoScout24 WohnBarometer mit durchschnittlich 154