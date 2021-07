---------------------------------------------------------------------------

Die Nachfrage nach nicht Corona induzierten medizinischen und therapeutischen Maßnahmen steigt seit Mitte des Jahres 2021

Eine in den ersten Monaten des Jahres 2021 - bedingt durch die 3. Welle der Corona-Pandemie - nach wie vor geringe Anzahl an Zuweisungen aus den Akuthäusern und eine Zurückhaltung, Rehabilitationsleistungen in Anspruch zu nehmen, führten im 1. Halbjahr 2021 nur zu einem zögerlichen Anstieg der Belegung. Seit Jahresmitte steigt die Belegung etwas deutlicher an.

Operativer Konzernumsatz im 1. Halbjahr 2021 über Vorjahreswert, aber noch unter Vor-Corona-Niveau



Im 1. Halbjahr 2021 erzielte MEDICLIN einen Konzernumsatz in Höhe von 323,1 Mio. Euro, dies sind 0,4 Mio. Euro oder 0,1 % weniger als im 1. Halbjahr 2020. Operativ, das heißt ohne Einbeziehung der Schutzschirmleistungen, erhöhte sich der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahreshalbjahr um 15,9 Mio. Euro bzw. 5,4 %. Im Vergleich mit dem Vor-Corona-Jahr 2019 liegt der Umsatz ohne Schutzschirmleistungen jedoch noch um 25,3 Mio. Euro oder 7,6 % unter den im 1. Halbjahr 2019 erzielten Umsatzerlösen.



Was das Konzernbetriebsergebnis anbelangt, so liegt es mit -13,4 Mio. Euro um 4,6 Mio. Euro unter dem Wert des 1. Halbjahres 2020 in Höhe von -8,8 Mio. Euro. Beeinflusst haben das Ergebnis gestiegene Materialaufwendungen aufgrund höherer operativen Leistungen, aber auch wegen höherer Ausgaben für Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Die Personalaufwendungen stiegen trotz Personalabbau moderat an.



Zum 30. Juni 2021 betrugen die liquiden Mittel 95,6 Mio. Euro (31.12.2020: 100,4 Mio. Euro). Enthalten sind in den liquiden Mitteln zum Stichtag Fördermittel und voraussichtliche Rückforderungen aus dem Corona-Schutzschirm und anderer Maßnahmen in Höhe von rund 66,5 Mio. Euro.

Ausblick



"Zwar ist die Zahl der an Corona-Infizierten mit Ausklingen der 3. Welle seit Ende April 2021 kontinuierlich gesunken - aktuell ziehen sie allerdings wieder leicht an - trotzdem gilt, dass die Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Gesamtjahres von der weiteren Entwicklung der Infektionszahlen und der Schutzschirmleistungen beeinflusst wird. Die Schutzschirmleistungen werden für das Jahr 2021 wesentlich geringer ausfallen", kommentiert Tino Fritz, Finanzvorstand der MEDICLIN, die voraussichtliche weitere Geschäftsentwicklung. Aktuell geht MEDICLIN davon aus, dass eine Auslastung auf dem Niveau von vor Corona möglicherweise erst in der 2. Jahreshälfte 2021 erreichbar sein wird.