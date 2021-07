Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

UBS stuft SHELL A auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1860 Pence belassen. Das zweite Quartal des Ölkonzerns sei in jeder Hinsicht gut ausgefallen, schrieb Analyst Jon Rigby in einer am Freitag …