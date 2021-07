ITRS Group setzt Expansion mit der Übernahme von Opsview fort

Der Kauf von Opsview findet seine optimale Entsprechung in der Strategie von ITRS zur Entwicklung, zum Kauf und zur Kooperation bei der Bereitstellung intelligenter, automatisierter und prädiktiver Ende-zu-Ende-Monitoringlösungen für zunehmend komplexere IT-Infrastrukturen in verschiedenen Branchen. Dieser Entwicklung vorausgegangen ist die erfolgreiche strategische Übernahme von Sumerian, OP5 und Uptrends.

ITRS Group , ein führender Anbieter von Software für Echtzeit-Monitoring und -Analyse, hat Opsview Limited zu 100 % übernommen, eine moderne, skalierbare Monitoring-Plattform, die eine einheitliche Sicht auf den dynamischen IT-Betrieb vor Ort, in der Cloud oder in hybriden Systemen ermöglicht. Opsview wird weiterhin als eigenständige Marke und Einheit agieren.

Guy Warren, CEO von ITRS, kommentierte: „Hunderte Unternehmen, staatliche Organisationen und Dienstleister auf der ganzen Welt vertrauen Opsview. Mit dieser Akquisition stärken wir unsere technologische Innovation, erweitern unsere Portfoliomöglichkeiten und dehnen unsere weltweiten Support-Services kontinuierlich aus.“

Mike Walton, CEO und Gründer von Opsview, sagte: „Wir haben durch die Partnerschaft mit ITRS die große Chance, unsere Produkte und Dienstleistungen schneller zu verbessern und gleichzeitig unsere Fähigkeit zu stärken, einen erstklassigen Service und Support für unsere Kunden zu bieten, die nun auch Zugang zur Produktsuite von ITRS haben.“

Über die ITRS Group

Die ITRS Group ermöglicht Unternehmen, die gerade ihre IT für eine digitale Zukunft transformieren, betriebliche Resilienz sowie kontinuierliche Stabilität ihrer vor Ort befindlichen, cloudbasierten oder hybriden IT-Systeme. Durch die Transformation der Masse an Rohdaten zu Performance, Ressourcennutzung und Kosten haben Unternehmen mit ITRS die Gewissheit, dass ihre IT-Anlagen performant arbeiten. Die Lösungen von ITRS ermöglichen die Erkennung und aktive Verhinderung von Problemen sowie die Maximierung der Kosteneffizienz. Basierend auf der Erfahrung mit Legacy-Technologien sowie der dynamischen Umgebung von Cloud-Bereitstellung, agiler Entwicklung und servicebasierter Architektur betreut ITRS mit seinen Mitarbeitern und seiner Software mehr als 1000 Unternehmenskunden in verschiedenen Branchenmärkten. Während neue Disruptoren, Technologien und Vorschriften den Markt weiterhin prägen und die Erwartungen der Verbraucher verändern, ist ITRS mit seinem erstklassigen Service eine Vertrauensquelle für Unternehmen, die stetige Verfügbarkeit benötigen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

