CATL stellt seine neueste bahnbrechende Technologie vor und bringt seine erste Generation von Natrium-Ionen-Batterien auf den Markt Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 30.07.2021, 13:53 | 22 | 0 | 0 30.07.2021, 13:53 | Ein weiterer Meilenstein in der Industrialisierung von innovativen Technologien NINGDE, China, 30. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) hat am 29. Juli erfolgreich seine erste Online-Einführungsveranstaltung „Tech Zone" durchgeführt. Dr. Robin Zeng, Vorsitzender von CATL, stellte auf der Veranstaltung die erste Generation der Natrium-Ionen-Batterie des Unternehmens sowie die AB-Batteriepaketlösung vor, die Natrium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Zellen in ein Paket integrieren kann. Die Natrium-Ionen-Batterien sind ein weiterer Meilenstein von CATL in der Erforschung der wissenschaftlichen und technologischen Grundlagen und werden eine neue Lösung für die Nutzung sauberer Energie und die Elektrifizierung des Verkehrs darstellen und damit die frühzeitige Verwirklichung des Ziels der Kohlenstoffneutralität fördern. Durchbrechen des Engpasses bei der Natrium-Ionen-Batterietechnologie Da die Kohlenstoffneutralität zu einem weltweiten Konsens geworden ist, ist die neue Energiewirtschaft in eine komplexe und diversifizierte Entwicklungsphase eingetreten. Die zunehmend segmentierten Märkte haben zu differenzierten Anforderungen an Batterien geführt. Gleichzeitig wird die weltweite Forschung und Entwicklung von Basismaterialien für Batterien beschleunigt, was die Industrialisierung von Natrium-Ionen-Batterien in beide Richtungen ermöglicht. Die Natrium-Ionen-Batterie hat ein ähnliches Funktionsprinzip wie die Lithium-Ionen-Batterie. Natriumionen pendeln auch zwischen der Kathode und der Anode. Im Vergleich zu Lithium-Ionen haben Natrium-Ionen jedoch ein größeres Volumen und stellen höhere Anforderungen an die strukturelle Stabilität und die kinetischen Eigenschaften von Materialien. Dies hat sich zu einem Engpass für die Industrialisierung von Natrium-Ionen-Batterien entwickelt. CATL widmet sich seit vielen Jahren der Forschung und Entwicklung von Elektrodenmaterialien für Natrium-Ionen-Batterien. Bei den Kathodenmaterialien hat CATL preußischweißes Material mit höherer spezifischer Kapazität verwendet und die Struktur des Materials durch eine Neuanordnung der Elektronen neu gestaltet, wodurch das weltweite Problem des schnellen Kapazitätsabfalls bei Materialwechsel gelöst wurde. Als Anodenmaterial hat CATL ein Hartkohlenstoffmaterial entwickelt, das sich durch eine einzigartige poröse Struktur auszeichnet, die eine reichhaltige Speicherung und schnelle Bewegung von Natriumionen sowie eine hervorragende Zyklusleistung ermöglicht. Seite 2 ► Seite 1 von 4





