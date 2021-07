VANCOUVER, British Columbia, 30. Juli 2021 – Sassy Resources Corporation („Sassy“ oder das „Unternehmen“) (CSE: SASY) (FWB: 4E7) (OTCQB: SSYRF) bestätigt, dass im Bereich der Entdeckung Westmore im südwestlichen Teil des unternehmenseigenen Konzessionsgebiets Foremore, das sich im ertragreichen Eskay Camp im Nordwesten der Provinz British Columbia befindet, mit den Diamantbohrungen begonnen wurde. Ziel der ersten Bohrlöcher sind einzelne Erzgänge, die an der Oberfläche mit Mächtigkeiten von bis zu fünf Metern beeindrucken, sowie Schwärme von Quarzgängen und Trümmerzonen, die mit Mächtigkeiten von insgesamt zwischen 15 und 20 Meter zutage treten und im Bereich der Entdeckung auf beachtliches Erweiterungspotenzial in südlicher und östlicher Richtung sowie in der Tiefe schließen lassen.