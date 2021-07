Höhepunkte der internationalen Konferenz der Alzheimer-Gesellschaft 2021

DENVER, 30. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Die auf der Alzheimer's Association International Conference (AAIC) 2021 vorgestellten Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass COVID-19 mit langfristigen kognitiven Funktionsstörungen und einer Beschleunigung der Pathologie und Symptome der Alzheimer-Krankheit in Verbindung steht. Diese Studien waren eine von mehreren bahnbrechenden Forschungsarbeiten, die auf der AAIC 2021 vorgestellt wurden.

„Diese neuen Daten weisen auf beunruhigende Trends hin, die zeigen, dass COVID-19-Infektionen zu dauerhaften kognitiven Beeinträchtigungen und sogar zu Alzheimer-Symptomen führen", sagte Heather Snyder, Ph.D., Vizepräsidentin der Alzheimer's Association für medizinische und wissenschaftliche Beziehungen. „Mit mehr als 190 Millionen Fällen und über 4 Millionen Todesfällen weltweit hat COVID-19 die ganze Welt erschüttert. Wir müssen unbedingt weiter erforschen, was dieses Virus mit unserem Körper und unserem Gehirn anstellt."

Weitere neue Daten, die auf der AAIC 2021 vorgestellt wurden, waren:

Die Verbesserung der Luftqualität kann das Demenzrisiko verringern.

Es wird erwartet, dass sich die Zahl der Demenzkranken bis 2050 auf über 152 Millionen fast verdreifachen wird.

Transsexuelle und nicht geschlechtsgebundene Erwachsene in den Vereinigten Staaten berichten häufiger über eine Verschlechterung des Gedächtnisses und des Denkvermögens, über Funktionseinschränkungen und Depressionen als Personen des gleichen Geschlechts.

Farbige Gemeinschaften, die in der Demenzforschung traditionell unterrepräsentiert sind, sind eher bereit, sich zu beteiligen, wenn sie eingeladen werden, einen Beitrag zum Ziel der Studie leisten wollen oder ein Familienmitglied mit Demenz haben.

Mit der beschleunigten FDA-Zulassung von Aducanumab (Aduhelm, Biogen/Eisai) zur Behandlung von leichter kognitiver Beeinträchtigung (MCI) und leichter Alzheimer-Demenz gibt es neue Impulse und neues Interesse an anderen Therapien in der Alzheimer-/Demenz-Pipeline. Auf der AAIC 2021 wurden neue Daten und Analysen zu den am weitesten fortgeschrittenen Prüfpräparaten gegen Amyloid — Donanemab (Eli Lilly) und Lecanemab (Biogen/Eisai) — sowie zu einer Vielzahl anderer Ansätze vorgestellt, darunter Anti-Tau-Strategien, entzündungshemmende Ziele sowie Neuroprotektion und regenerative Medizin.