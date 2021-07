Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

TUI Immobilien-Deal ist perfekt, aber für die Aktie sieht es wieder schlecht aus TUI meldet den Abschluss des Verkaufs ihrer 49-Beteiligung an einem Immobilienportfolio an die Riu-Familie. Eine erste Zahlung über 541 Millionen Euro sei heute eingegangen, so der Reise-Anbieter am Freitag. Aus dem Verkauf fließen TUI insgesamt bis …